С 29 декабря действуют новые правила выхода на лед водоемов
В связи с улучшением ледовой обстановки пограничная охрана разрешает с сегодняшнего дня, 29 декабря, пеший выход, а также выход на внедорожниках (квадроциклах и моторных санях, полной массой не более 300 кг) на лед Нарвского водохранилища от порта Кулгу на расстояние до 2,5 км вверх по течению и до 400 метров от берега со стороны Эстонской Республики, но не ближе 50 метров от временной контрольной линии.
Запрещается выходить на лед ближе 300 метров от устьев ручьёв и рек Нарвского водохранилища.
Запрещается выходить на лед реки Нарвы в акватории, принадлежащей Эстонской Республике, пешком и на транспортных средствах.
Запрещается выходить на лед участка, расположенного между деревней Смольница и истоком реки Нарва.
Запрещается выходить на лед ближе одного километра от устья реки Эмайыги.
В устьях других рек запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устья.
Запрещено находиться на льду в юго-восточном углу острова Пийриссааре и на участке между Пийриссааре и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу.
Пеший выход, и выход на внедорожнике разрешён на лед:
Нарвского водохранилища
Пеший выход разрешён на лед:
Чудского озера
В целях сохранения жизни людей запрещён выход на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:
озеро Лямми
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
озеро Паттина
Карта ледовых условий реки Нарва и Нарвского водохранилища здесь.
Карта ледовых условий Чудских озер здесь.
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