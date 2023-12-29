Новости Эстонии
29.12.2023, 15:56

С 29 декабря действуют новые правила выхода на лед водоемов

 
Река Нарва
Река Нарва
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

В связи с улучшением ледовой обстановки пограничная охрана разрешает с сегодняшнего дня, 29 декабря, пеший выход, а также выход на внедорожниках (квадроциклах и моторных санях, полной массой не более 300 кг) на лед Нарвского водохранилища от порта Кулгу на расстояние до 2,5 км вверх по течению и до 400 метров от берега со стороны Эстонской Республики, но не ближе 50 метров от временной контрольной линии.

Запрещается выходить на лед ближе 300 метров от устьев ручьёв и рек Нарвского водохранилища.

Запрещается выходить на лед реки Нарвы в акватории, принадлежащей Эстонской Республике, пешком и на транспортных средствах.

Запрещается выходить на лед участка, расположенного между деревней Смольница и истоком реки Нарва.

Запрещается выходить на лед ближе одного километра от устья реки Эмайыги.

В устьях других рек запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устья.

Запрещено находиться на льду в юго-восточном углу острова Пийриссааре и на участке между Пийриссааре и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу.

Пеший выход, и выход на внедорожнике разрешён на лед:

  • Нарвского водохранилища

Пеший выход разрешён на лед:

  • Чудского озера

В целях сохранения жизни людей запрещён выход на лед следующих приграничных водоемов как пешком, так и на внедорожниках:

Карта ледовых условий реки Нарва и Нарвского водохранилища здесь.

Карта ледовых условий Чудских озер здесь.

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