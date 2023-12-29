С 29 декабря действуют новые правила выхода на лед водоемов

В связи с улучшением ледовой обстановки пограничная охрана разрешает с сегодняшнего дня, 29 декабря, пеший выход, а также выход на внедорожниках (квадроциклах и моторных санях, полной массой не более 300 кг) на лед Нарвского водохранилища от порта Кулгу на расстояние до 2,5 км вверх по течению и до 400 метров от берега со стороны Эстонской Республики, но не ближе 50 метров от временной контрольной линии.