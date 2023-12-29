Одевайтесь теплее! В новогоднюю ночь резко похолодает и будет ветрено

В субботу ночью ожидается пасмурная и все еще мягкая погода. Пройдет дождь и мокрый снег, ляжет туман. Ветер южный, дует со скоростью 3-9, на западном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..+4°.

Днем пасмурно. Ожидаются дождь и мокрый снег, вечером в Северной Эстонии также пройдет снег и может быть ветрено. Во многих местах туман. Ветер южный от 2 ​​до 8, на островах и побережьях Западной Эстонии западный и северо-западный ветер от 4 до 10, порывами до 15 м/с, вечером на северном побережье до 6-12, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, вечером, начиная с севера, опустится ниже 0°С.

В последний день старого года ночью переменная облачность. Во многих местах пройдет снег, на северном побережье ветрено. До полуночи на островах и в южных уездах также пройдут мокрый снег и дождь. Ветер сменится с западного на северный, его скорость составит 4-10 м/с, на северном побережье преимущественно северо-восточный ветер с порывами до 15 м/с. Утром температура воздуха опустится до -1..-8°C. Внимание автолюбителям: дороги скользкие!

Днем ожидается переменная облачность. Местами снег. Ветер северный, его скорость 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-8°С.

В ночь на понедельник резко похолодает. Будет переменная облачность. Местами пройдет снег, на побережье может быть ветрено. Северо-восточный и восточный ветер усилится до 5-11, утром на островах и на побережье ожидаются порывы до 15 м/с. Температура воздуха -9..-15, на побережье местами до -5° С. Днем переменная облачность. Местами снежно и ветрено. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -9...-14, на побережье местами до -5, вечером в восточных уездах опустится до -20°С.