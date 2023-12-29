Атомной энергии в Эстонии дали зеленый свет(18)
Рабочая группа по ядерной энергетике в своем заключительном отчете, который будет обнародован завтра, отмечает, что ядерная энергия поможет обеспечить стабильное энергоснабжение и добиться климатических целей, пишет Delfi.
В течение последних двух с половиной лет рабочая группа по ядерной энергетике анализировала потенциал малых модульных реакторов, следуя руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по развитию национальной ядерной инфраструктуры, который содержит 19 ключевых пунктов для внедрения атомной энергетики.
Завтра в 10 часов Министерство климата опубликует подготовленный рабочей группой заключительный отчет. Согласно выводам заключительного отчета рабочей группы, ядерная энергия обеспечит дополнительную поддержку возобновляемым источникам энергии. Хотя это требует тщательной подготовки, рабочая группа считает, что при своевременном планировании, достаточном финансировании, политической и общественной поддержке внедрение ядерной энергетики в Эстонии осуществимо.
Атомная энергия не помешает использованию энергии из возобновляемых источников
По словам руководителя рабочей группы, вице-канцлера Министерства климата Антти Тооминга, атомная энергия доказала свою эффективность во многих странах. „Ядерная энергетика способна обеспечить стабильное энергоснабжение Эстонии для будущих поколений“, – сказал Тооминг, подчеркнув, что если страна примет решение в пользу ядерной энергетики, то это не должно наносить ущерб наращиванию мощностей по производству и хранению возобновляемой энергии, а также не должно приводить к отсрочке сокращения выбросов.
Использование ядерной энергетики в стране, не имеющей предыдущего опыта, требует многолетней подготовки, и для того, чтобы начать вырабатывать электроэнергию на атомной электростанции, потребуется 9-11 лет. Если будет принято решение начать использовать атомную энергию, то следующим шагом в Эстонии должна стать подготовка правовой базы, развитие компетенций и процесс выбора места для атоной электростанции.
Для регулирования безопасности ядерной энергетики необходимо создать новое государственное учреждение, в котором в период эксплуатации станции будет работать около 80 человек. В дополнение к имеющимся 18 сотрудникам отдела климата и радиации Департамента окружающей среды, которые будут включены в состав нового ведомства, необходимо будет нанять более 60 новых сотрудников, в том числе несколько десятков специалистов в области ядерной энергетики, часть из которых, по крайней мере в первые годы, приедет из-за границы.
Если предположить, что строительство АЭС будет финансироваться частным сектором, а роль государства будет заключаться в создании условий, позволяющих использовать атомную энергию, то общие затраты государственного бюджета с момента реализации атомной программы до начала выработки электроэнергии на станции, то есть в течение 9-11 лет, составят порядка 73 миллионов евро. К этому добавятся затраты на развитие потенциала аварийного реагирования, точная сумма которых может быть оценена позднее. Внедрение атомной энергетики также принесет государству дополнительные доходы, в частности, в виде увеличения налоговых поступлений и оживления экономической деятельности, которые превысят затраты на создание и поддержание национальной структуры, возможно, уже на этапе строительства станции.
Как отмечается к заключительном отчете, для Эстонии подойдут малые модульные реакторы мощностью менее 400 МВА. При выборе технологии важно опираться на опыт и надежность поставок топлива.
В первые месяцы 2024 года правительство и Рийгикогу парламент приступтя к обсуждению вопроса о запуске ядерной энергетической программы в Эстонии.
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