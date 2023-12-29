Атомной энергии в Эстонии дали зеленый свет

В течение последних двух с половиной лет рабочая группа по ядерной энергетике анализировала потенциал малых модульных реакторов, следуя руководству Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по развитию национальной ядерной инфраструктуры, который содержит 19 ключевых пунктов для внедрения атомной энергетики.

Завтра в 10 часов Министерство климата опубликует подготовленный рабочей группой заключительный отчет. Согласно выводам заключительного отчета рабочей группы, ядерная энергия обеспечит дополнительную поддержку возобновляемым источникам энергии. Хотя это требует тщательной подготовки, рабочая группа считает, что при своевременном планировании, достаточном финансировании, политической и общественной поддержке внедрение ядерной энергетики в Эстонии осуществимо.

Атомная энергия не помешает использованию энергии из возобновляемых источников

По словам руководителя рабочей группы, вице-канцлера Министерства климата Антти Тооминга, атомная энергия доказала свою эффективность во многих странах. „Ядерная энергетика способна обеспечить стабильное энергоснабжение Эстонии для будущих поколений“, – сказал Тооминг, подчеркнув, что если страна примет решение в пользу ядерной энергетики, то это не должно наносить ущерб наращиванию мощностей по производству и хранению возобновляемой энергии, а также не должно приводить к отсрочке сокращения выбросов.

Использование ядерной энергетики в стране, не имеющей предыдущего опыта, требует многолетней подготовки, и для того, чтобы начать вырабатывать электроэнергию на атомной электростанции, потребуется 9-11 лет. Если будет принято решение начать использовать атомную энергию, то следующим шагом в Эстонии должна стать подготовка правовой базы, развитие компетенций и процесс выбора места для атоной электростанции.