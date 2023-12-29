Ратас: Тоом не следует баллотироваться на выборах в Европарламент по списку центристов

„Это явно наносит ущерб. И не только репутации Центристской партии, но и репутации всей внешней и внутренней политики Эстонии, – сказал Ратас ERR. – Как долго эстонский политик, который к тому же является членом Европарламента, будет продолжать играть с этой темой? И эта тема – эстонское государство. Неважно, из своих личных средств или нет, но идти представлять человека, который на самом деле является прокремлевским, идти защищать его в эстонском суде против эстонского государства, с моей точки зрения, неправильно. На мой взгляд, такому поведению не место в высшей эстонской политике“.

По словам Ратаса, руководство Центристской партии обсуждало этот вопрос, и ему казалось, что он был решен: „Все поняли, что это неприемлемо для Центристской партии, неприемлемо для Эстонии. Но тут снова появляется статья Яны Тоом, в которой она говорит, что может делать все, что хочет, несмотря на критику общества“.

Ратас хочет, чтобы правление еще раз обсудило вопрос Тоом и заняло четкую позицию, а также ждет позиции от председателя партии Михаила Кылварта - по его мнению, было бы неправильно, если бы Тоом баллотировалась на выборах в Европарламент по списку Центристской партии: „Это должны решать руководство и совет партии. Я не считаю правильным для Центристской партии, чтобы баллотировался человек с таким отношением, когда в сегодняшней военной ситуации, когда агрессор ежедневно бомбит и убивает людей на территории Украины, который идет и поддерживает из собственных средств человека с таким мышлением“.

Ратас убежден, что с таким поведением Тоом не заручится поддержкой избирателей: „Я думаю, что на самом деле это не подходит ни живущим в Эстонии русским, ни эстонцам“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.