Владимир Свет назвал приоритеты столичных властей в транспортной сфере

По словам вице-мэра Владимира Света, принимая во внимание развитие всей сферы, важнейшим достижением стало принятие программы городской мобильности, которая конкретизирует цели в области мобильности, изложенные в стратегии развития города „Таллинн 2035“.

„Круг тем программы мобильности значительно шире, но фокус внимания сделан на пешеходах и пользователях общественного транспорта, для них передвижение должно стать более безопасным и удобным. Цель в том, чтобы в Таллинне ни один человек не погиб на дорогах. Стремление к нулевой смертности на дорогах имеет первостепенное значение в свете того, что это гарантирует людям более безопасные и комфортные условия перемещения по городу“, - сказал Свет.

Оглядываясь на уходящий год, Свет выделил также модернизацию сети общественного транспорта в столице, чтобы она стала более быстрой и удобной для пользователей.

„Обновление маршрутной сети необходимо, поскольку многие маршруты отстали от времени. Общественный транспорт должен соответствовать современным городским потребностям, как в отношении подвижного состава, так и маршрутной сети, чтобы предлагать адекватную альтернативу личному транспорту. Мы положили начало модернизации маршрутной сети – проходящие через город автобусы являются хорошим примером изменений, которые создали более удобные условия для передвижения по городу и встретили теплый прием многих горожан. В будущем году в планах продолжить эту деятельность“, - сказал вице-мэр.

Помимо начала модернизации маршрутной сети в этом году также инициирован пилотный проект ночных автобусов, который оказался успешным. Начиная с нового года ночные автобусы будут работать в столице круглый год. Появятся два новых маршрута – в направлении Нымме и Виймси, будут скорректированы существующие маршруты, чтобы ими могли пользоваться еще больше таллиннцев.