Владимир Свет назвал приоритеты столичных властей в транспортной сфере
В транспортной сфере в 2023 году в стратегическом плане важнейшим достижением стали подготовка и принятие Таллиннской программы устойчивой городской мобильности. В этом году началась также модернизация сети общественного транспорта, появились ночные автобусы, возобновилась работа трамвайного маршрута №5. Также успешным оказался пилотный проект парковочных зон для электросамокатов. Столичная мэрия подводит итоги года в сфере общественного транспорта.
По словам вице-мэра Владимира Света, принимая во внимание развитие всей сферы, важнейшим достижением стало принятие программы городской мобильности, которая конкретизирует цели в области мобильности, изложенные в стратегии развития города „Таллинн 2035“.
„Круг тем программы мобильности значительно шире, но фокус внимания сделан на пешеходах и пользователях общественного транспорта, для них передвижение должно стать более безопасным и удобным. Цель в том, чтобы в Таллинне ни один человек не погиб на дорогах. Стремление к нулевой смертности на дорогах имеет первостепенное значение в свете того, что это гарантирует людям более безопасные и комфортные условия перемещения по городу“, - сказал Свет.
Оглядываясь на уходящий год, Свет выделил также модернизацию сети общественного транспорта в столице, чтобы она стала более быстрой и удобной для пользователей.
„Обновление маршрутной сети необходимо, поскольку многие маршруты отстали от времени. Общественный транспорт должен соответствовать современным городским потребностям, как в отношении подвижного состава, так и маршрутной сети, чтобы предлагать адекватную альтернативу личному транспорту. Мы положили начало модернизации маршрутной сети – проходящие через город автобусы являются хорошим примером изменений, которые создали более удобные условия для передвижения по городу и встретили теплый прием многих горожан. В будущем году в планах продолжить эту деятельность“, - сказал вице-мэр.
Помимо начала модернизации маршрутной сети в этом году также инициирован пилотный проект ночных автобусов, который оказался успешным. Начиная с нового года ночные автобусы будут работать в столице круглый год. Появятся два новых маршрута – в направлении Нымме и Виймси, будут скорректированы существующие маршруты, чтобы ими могли пользоваться еще больше таллиннцев.
С осени 2023 года в Таллинне возобновил работу трамвайный маршрут №5, курсирующий из Копли в Вана-Лыуна. Ранее линия была закрыта в 2004 году. Возобновленный маршрут улучшит сообщение с районом Веэренни и сделает передвижение между Пыхья-Таллинном и Веэренни более удобным.
В уходящем году в сотрудничестве с предприятиями, оказывающими услугу аренды электросамокатов, Bolt и Tuul, были протестированы парковочные зоны для электросамокатов в центре города, чтобы привести в порядок улицы города и организовать парковку самокатов таким образом, чтобы позаботиться о безопасности пешеходов. В испытательный период в центре города было создано 126 специальных парковочных зон. Пилотный проект оказался успешным и в новом году его планируется расширить.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.