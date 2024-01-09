Пропавший в Таллинне в декабре 16-летний юноша нашелся

Поскольку ранее молодой человек на такой длительный срок из дома не уходил, близкие Стефана были встревожены. Сообщалось, что он может находиться в Таллинне или Виймси.

Телефон Стефана был отключен, поиски к тому моменту результата не дали.

Во вторник, 9 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что Стефан сам вернулся домой и с ним всё в порядке.

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