Новости Эстонии
29.12.2023, 11:15

Видные деятели Партии реформ назвали критику Андруса Ансипа в адрес премьер-министра странной

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Андрус Ансип (на переднем плане) и его оппоненты
Андрус Ансип (на переднем плане) и его оппоненты
ФОТО: DELFI MEEDIA

Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Андрус Ансип считает, что партии реформ необходимо изменить содержание и способы претворения в жизнь партийной политики, а также найти нового лидера вместо премьер-министра Каи Каллас. По мнению членов правления Партии реформ, постоянная критика Ансипа является странной и непонятной, но проблемы с разъяснением решений имеются.

По словам Андруса Ансипа, в Партии реформ хватает сильных фигур, которые могли бы баллотироваться в председатели: „Вероятно, это смена лидера должна быть сделана рано или поздно. Думаю, что чем раньше, тем лучше“.

Как сказал Ансип, отставка Каллас зависит от решения правления Партии реформ, однако бывший лидер реформистов признал, что кредит доверия премьер-министру растрачен.

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