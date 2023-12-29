29.12.2023, 11:15
Видные деятели Партии реформ назвали критику Андруса Ансипа в адрес премьер-министра странной(12)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Депутат Европейского парламента, бывший премьер-министр и экс-председатель Партии реформ Андрус Ансип считает, что партии реформ необходимо изменить содержание и способы претворения в жизнь партийной политики, а также найти нового лидера вместо премьер-министра Каи Каллас. По мнению членов правления Партии реформ, постоянная критика Ансипа является странной и непонятной, но проблемы с разъяснением решений имеются.