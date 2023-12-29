В Регистр народонаселения хотят начать добавлять сведения о банковских счетах и решения суда

Например, планируется начать собирать в Регистре народонаселения данные о банковских счетах жителей: Кюйт пояснил, что это необходимо для предоставления проактивных услуг, однако не уточнил, что он имеет в виду.

Также планируется передавать в Регистр народонаселения судебные решения: предполагается, что они будут автоматически передаваться в регистр с 2027 года, а ответственность за это будет возложена на Министерство юстиции.

Согласно письму Кюйта, в регистре также планируется отражать данные о местах жительства человека, если у него их несколько - проанализировать этот вопрос до конца следующего года поручено Министерству регионального развития и сельского хозяйства.

Кюйт также проинформировал Министерство образования и науки о необходимости начать включать в Регистр народонаселения данные о второй национальности и родном языке - на анализ такой поправки у министерства есть время до конца 2025 года.

В дополнение к этим изменениям государство хочет получить возможность архивировать и удалять некоторые данные в Регистре народонаселения в целях экономии ресурсов, и в письме министерствам Кюйт просит озвучить ожидания ведомств в этом вопросе.

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