В Регистр народонаселения хотят начать добавлять сведения о банковских счетах и решения суда(9)
Министерство внутренних дел хочет изменить Регистр народонаселения, чтобы в будущем в нем также отражались банковские реквизиты, судебные решения и места жительства человека, если их у него несколько - вице-канцлер Министерства внутренних дел по вопросам населения и гражданского общества Райво Кюйт уведомил несколько министерств о планируемых изменениях, передает RusERR.
Например, планируется начать собирать в Регистре народонаселения данные о банковских счетах жителей: Кюйт пояснил, что это необходимо для предоставления проактивных услуг, однако не уточнил, что он имеет в виду.
Также планируется передавать в Регистр народонаселения судебные решения: предполагается, что они будут автоматически передаваться в регистр с 2027 года, а ответственность за это будет возложена на Министерство юстиции.
Согласно письму Кюйта, в регистре также планируется отражать данные о местах жительства человека, если у него их несколько - проанализировать этот вопрос до конца следующего года поручено Министерству регионального развития и сельского хозяйства.
Кюйт также проинформировал Министерство образования и науки о необходимости начать включать в Регистр народонаселения данные о второй национальности и родном языке - на анализ такой поправки у министерства есть время до конца 2025 года.
В дополнение к этим изменениям государство хочет получить возможность архивировать и удалять некоторые данные в Регистре народонаселения в целях экономии ресурсов, и в письме министерствам Кюйт просит озвучить ожидания ведомств в этом вопросе.
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