КАРТА | Осторожно! Почти 40 железнодорожных переездов в Эстонии опасны из-за проблем с автоматикой

Накануне рождества предприятие Eesti Raudtee сообщило, что в целях обеспечения безопасности на 39 железнодорожных переездах устанавливаются временные ограничения скорости дизельных поездов Elron . С 2 января ограничение скорости в 60 км в час действует на 39 переездах в направлении Нарвы, Тарту и Валга.

По словам руководителя службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу, техническая неисправность связана с тем, что на короткое время пропадает контакт между железнодорожными колесами и рельсами. „В результате возникали отдельные ситуации, когда светофоры и шлагбаум на переезде работали некорректно“, - сказал он.