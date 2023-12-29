29.12.2023, 10:21
КАРТА | Осторожно! Почти 40 железнодорожных переездов в Эстонии опасны из-за проблем с автоматикой
ФОТО: | Delfi Meedia
„Раньше мы с такой проблемой не сталкивались“, - сказал Тарви Вийсалу, возглавляющий службу безопасности компании Eesti Raudtee, говоря о проблеме с автоматикой на железнодорожных переездах, из-за которой скорость движения поездов на переездах будет ограничена.
Накануне рождества предприятие Eesti Raudtee сообщило, что в целях обеспечения безопасности на 39 железнодорожных переездах устанавливаются временные ограничения скорости дизельных поездов Elron. С 2 января ограничение скорости в 60 км в час действует на 39 переездах в направлении Нарвы, Тарту и Валга.