Новости Эстонии
29.12.2023, 10:21

КАРТА | Осторожно! Почти 40 железнодорожных переездов в Эстонии опасны из-за проблем с автоматикой

 
На железнодорожных переездах обнаружена неисправность, не позволяющая светофорам и шлагбаумам работать корректно.
На железнодорожных переездах обнаружена неисправность, не позволяющая светофорам и шлагбаумам работать корректно.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

„Раньше мы с такой проблемой не сталкивались“, - сказал Тарви Вийсалу, возглавляющий службу безопасности компании Eesti Raudtee, говоря о проблеме с автоматикой на железнодорожных переездах, из-за которой скорость движения поездов на переездах будет ограничена.

Накануне рождества предприятие Eesti Raudtee сообщило, что в целях обеспечения безопасности на 39 железнодорожных переездах устанавливаются временные ограничения скорости дизельных поездов Elron. С 2 января ограничение скорости в 60 км в час действует на 39 переездах в направлении Нарвы, Тарту и Валга.

По словам руководителя службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу, техническая неисправность связана с тем, что на короткое время пропадает контакт между железнодорожными колесами и рельсами. „В результате возникали отдельные ситуации, когда светофоры и шлагбаум на переезде работали некорректно“, - сказал он.

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