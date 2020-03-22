Осужденный за работу на спецслужбы России экс-сотрудник КаПо освобожден по УДО

Постановление об УДО 55-летнего Куликова было вынесено 28 декабря. По оценке суда, на данном этапе ему может быть предоставлена возможность показать, что он способен вести себя законопослушно.

„Также важно подчеркнуть, что до истечения срока отбывания наказания ему оставалось менее трех месяцев, а тюрьма и прокуратура также поддержали его условно-досрочное освобождение“, - прокомментировали освобождение Куликова в пресс-службе суда.

В течение первого месяца после досрочного освобождения к Владимиру Куликову будет применяться электронное наблюдение. На свободе у него есть жилье, также ему гарантировано трудоустройство в фирме сестры.

Вынося решение об УДО, суд также учел, что Куликов провел за решеткой более 4 лет и 9 месяцев, сделав необходимые выводы из своего противоправного поведения.

В прошлом году судебная система Эстонии Куликову в условно-досрочном освобождении отказала.

Подробнее о деле Куликова читайте здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.