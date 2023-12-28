ФОТО | В Вильяндимаа водитель в алкогольном опьянении вылетел в кювет

Водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с дороги в кювет. Установлено, что мужчина, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, водитель отклонился на полосу встречного движения, а затем съехал в кювет. Далее водитель уже не смог продолжить движение. Прибывшая на место происшествия полиция установила у водителя признаки криминального опьянения. Водителя доставили в отделение полиции, а машину увезли на эвакуаторе.

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