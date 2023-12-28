Таллинн потратит на выплату премий не менее 900 000 евро

В конце года многие столичные чиновники получат приличные премии, общая сумма которых составит около 900 000 евро. При этом размер некоторых премий отсутствует в публичном доступе, поскольку распоряжения об их выплате снабдили пометкой „для служебного пользования“.

Размер премий муниципальным чиновникам варьируется от нескольких сотен до почти 5000 евро.

Из работников городской канцелярии премии по результатам работы выписаны для 82 человек. Самые крупные выплаты получат внутренний контролер - 4850 евро, начальник отдела требований Таллиннской юридической службы - 4200 евро и начальник отдела законотворчества той же службы - 4400 евро. Глава отдела надзора в службе внутреннего контролера получит 4000 евро.

Многим муниципальным юристам выплатят премию в размере от 2000 до 3000 евро. Премированы также многие специалисты и менеджеры по работе с документами.

Советникам мэра Таллинна Михаила Кылварта выплатят в общей сложности более 10 000 евро. Самую большую премию среди них - 3530 евро - получит руководитель бюро мэра Таллинна.

Советники вице-мэров получат от 1800 до 3000 евро.

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