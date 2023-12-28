Резко похолодает! В начале нового года температура может упасть до -20 градусов и ниже

К началу нового года столбики термометров могут опуститься до -20 градусов и даже ниже. Особенно холодно будет в Скандинавии, Финляндии и на северо-западе России, где температура опустится до -25 - -35 градусов, а местами может быть даже около -40 градусов.

Этот холод будет особенно суровым из-за усиливающегося восточного ветра.

Согласно недельному прогнозу Агентства окружающей среды, если завтра и послезавтра температура еще будет чуть выше нуля, то в воскресенье ситуация изменится. Циклон отойдет в сторону, и после этого пройдет небольшой снег, а к ночи на юге Эстонии еще и мокрый снег и дождь. Северный ветер будет умеренным, у Финского залива - сильным.

Температура воздуха опустится, и утром будет до минус 7 градусов. Днем на фоне повышения атмосферного давления пройдут единичные небольшие снегопады. Северный ветер будет потихоньку ослабевать. Температура будет понемногу понижаться и вечером составит в районе -5 градусов в западных уездах и около -10 градусов на востоке.

Новогодняя ночь будет с единичными снегопадами и по-зимнему холодной - температура воздуха составит от -6 до -11 градусов, в восточных уездах до -15 градусов, а усиливающийся юго-восточный ветер добавит ощущения холода.

Днем 1 января окраина циклона распространится через море и окажет сильное давление, и юго-восточный ветер усилится. Во второй половине дня на острова придет снегопад и возникнет метель. Температура продолжит понижаться.

2 января прогнозируемая траектория циклона изменится, и при движении в сторону южных вод Балтийского моря Эстония останется на его более холодной северо-восточной окраине. Однако давление будет мощным, что приведет к усилению восточного ветра. Местами будут снегопады. Температура воздуха останется около -10 градусов на островах, -15 градусов на материке и упадет ниже -20 градусов в восточных уездах.