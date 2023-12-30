В небе сгорят 9200 евро. Где в Эстонии будет самый дорогой новогодний салют?

Самый дорогой новогодний салют запустят в Ида-Вирумаа в городе Кивиыли, в небо взлетят ракеты общей стоимостью 9200 евро. Как подчеркнула старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейзер, фейерверк будет организован не за счет налогоплательщиков, местное самоуправление не потратит ни цента, мероприятие организуется при поддержке спонсоров.

Соседнее самоуправление – город Кохтла-Ярве – запустит фейерверки в двух частях города. Насладиться салютом под звуки музыки можно будет в полночь на площади Вирула и на центральной площади Ахтме, ракеты будут взлетать в небо в течение 8–10 минут. Фейерверк обойдется городу в 8640 евро (включая налог с оборота). „Встреча Нового года – одно из важнейших событий для жителей Кохтла-Ярве, оно проходило даже во время пандемии коронавируса“, - сказал мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело.