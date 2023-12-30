30.12.2023, 09:50
В небе сгорят 9200 евро. Где в Эстонии будет самый дорогой новогодний салют?(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
Фейерверки способствуют загрязнению окружающей среды, пугают военных беженцев, от них страдают животные и птицы. В этот раз большинство местных самоуправлений Эстонии отказались запускать салюты в новогоднюю ночь. Фейерверки будут организованы только в пяти городах, пишет издание Maaleht.
Самый дорогой новогодний салют запустят в Ида-Вирумаа в городе Кивиыли, в небо взлетят ракеты общей стоимостью 9200 евро. Как подчеркнула старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейзер, фейерверк будет организован не за счет налогоплательщиков, местное самоуправление не потратит ни цента, мероприятие организуется при поддержке спонсоров.