Новости Эстонии
28.12.2023, 13:35

Лаури Ляэнеметс: не Эстонии решать, кто из украинцев должен ехать домой защищать родину

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Встреча министров внутренних дел Украины Клименко (слева) и ЭР Ляэнеметса
Встреча министров внутренних дел Украины Клименко (слева) и ЭР Ляэнеметса
ФОТО: МВД ЭР

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) в социальных сетях прокомментировал вопрос возможного возвращения в Украину проживающих в Эстонии военных беженцев-мужчин призывного возраста.

„Перед праздниками в прессе был поднят вопрос, как поступит Эстония в ситуации, если Украина решит мобилизовать на фронт и тех мужчин, которые сегодня вдали от войны, в том числе прибыли в Эстонию в качестве беженцев.

К сожалению, информация была немного искажена и поэтому вызвала беспокойство у многих жителей Эстонии — естественно в первую очередь у живущих здесь украинских военных беженцев и украинской общины в целом. По-человечески это понятно, поэтому важно однозначно подчеркнуть: ни у меня как министра внутренних дел, ни у эстонского государства нет цели гнать на фронт проживающих здесь украинских мужчин призывного возраста.

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RusDelfi
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