Лаури Ляэнеметс: не Эстонии решать, кто из украинцев должен ехать домой защищать родину

„Перед праздниками в прессе был поднят вопрос, как поступит Эстония в ситуации, если Украина решит мобилизовать на фронт и тех мужчин, которые сегодня вдали от войны, в том числе прибыли в Эстонию в качестве беженцев.

К сожалению, информация была немного искажена и поэтому вызвала беспокойство у многих жителей Эстонии — естественно в первую очередь у живущих здесь украинских военных беженцев и украинской общины в целом. По-человечески это понятно, поэтому важно однозначно подчеркнуть: ни у меня как министра внутренних дел, ни у эстонского государства нет цели гнать на фронт проживающих здесь украинских мужчин призывного возраста.