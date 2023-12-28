28.12.2023, 13:35
Лаури Ляэнеметс: не Эстонии решать, кто из украинцев должен ехать домой защищать родину(59)
ФОТО: МВД ЭР
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) в социальных сетях прокомментировал вопрос возможного возвращения в Украину проживающих в Эстонии военных беженцев-мужчин призывного возраста.
„Перед праздниками в прессе был поднят вопрос, как поступит Эстония в ситуации, если Украина решит мобилизовать на фронт и тех мужчин, которые сегодня вдали от войны, в том числе прибыли в Эстонию в качестве беженцев.