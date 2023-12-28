В новогоднюю ночь общественный транспорт Таллинна будет работать по особому расписанию

В связи с проведением праздничного концерта на площади Вабадузе с 21 часа 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между ул. Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим временно будут изменены маршруты общественного транспорта. С 21 часа и до конца 31 декабря в объезд будут направлены троллейбусные маршруты №1 и 3, а также автобусные маршруты №2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42 и 67. Начиная с 23 часов и до конца дня будет остановлено движение трамваев на маршрутах №3, 4, 5.