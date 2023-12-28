В этом году в столице появилось 13 новых топонимов

Вице-мэр Мадле Липпус пояснила, что задачей действующей при Таллиннской горуправе комиссии по топонимам является организация выбора топонимов в соответствии с порядком назначения топонимов в Таллинне. „Это одновременно является привилегией и ответственностью, потому что подходящие наименования обогащают культурное и историческое наследие города“, – сказала Липпус.

При назначении новых названий важнейшими исходными наименованиями являются бывшие названия хуторов и усадеб. На основании этого в текущем году появились улицы Кангрупере, Кристьяни, Викимыйза. Названные в честь природных объектов, например растений или геологических местонахождений, места – это улицы Раунъяла и Салаоя в Мустамяэ.

В нескольких районах распространены тематические топонимы. В районе порта появились связанные с мореплаванием наименования – улицы Ляэнемуули и Паали, в Хааберсти – топонимы, связанные с полевыми работами, Кыпла и Кярбисе, а в Нымме – улица Вирна.

Также при выборе наименования используются устоявшиеся народные названия. Так, безымянный водоем, расположенный в ныммеском лесу Харку, стал называться Рынгасъярв. По тому же принципу пристань яхт-клуба „Калев“ официально названа гаванью.

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