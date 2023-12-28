Лед не выдержал: трое мальчиков у берега реки оказались в воде

В среду, 27 декабря, в Центр тревоги поступило сообщение, что в Йыгева трое детей вышли на лед реки Педья и пытаются ногами его проломить.

Лед в результате разрушился и дети (7 и 9 лет) сквозь него провалились. К счастью, инцидент произошел у берега и спасать детей не потребовалось, сообщил Лыунаский спасательный центр.

Прибывшая на место полиция отвезла детей домой и провела беседу с родителями.

Спасатели также обращаются ко всем родителям с просьбой тщательнее следить за детьми во время каникул. Нужно объяснить им, что выход на лед водоемов может быть опасен в любое время.

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