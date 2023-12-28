ФОТО | Полиция просит помощи в опознании подозреваемых в поджоге флага ЭР

Всех, кто узнает изображенных на фотографии мужчин, полиция просит связаться по электронной почте erkki.paluoja@politsei.ee или по телефону 5855 4951.

В социальной сети одна женщина рассказала, как она стала свидетельницей данного инцидента.

„Сегодня я увидела, как на улице возле моего дома подожгли эстонский флаг. Я увидела, как он стал загораться с угла, затем я отвернулась. Как-будто в другом мире“, — написала она в Facebook.

Руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Лаура-Лийс Тамм рассказала Delfi, что полиция по горячим следам контактировала с женщиной и работает над выяснением обстоятельств.

„По словам женщины, в субботу она видела, как в Пыхья-Таллинне шла группа людей, они вели себя высокомерно и громко. Один человек из компании поджег маленький эстонский флаг, который он держал в руках“, - продолжила Тамм.

Представитель полиции напомнила, что за оскорбление флага Эстонии как официального символа нашей страны можно привлечь к ответственности.

В Пенитенциарном кодексе указано, что за срыв, разрушение или осквернение эстонского флага, Государственного герба или другого официального символа Эстонской Республики либо иное надругательство над ними, а также надругательство над государственным гимном - наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.

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