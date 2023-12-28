ФОТО | Полиция просит помощи в опознании подозреваемых в поджоге флага ЭР(16)
Полиция просит помощи в опознании изображенных на фотографии мужчин, которых подозревают в поджоге флага Эстонской Республики. Инцидент имел место 16 декабря 2023 года в Пыхья-Таллинне.
Всех, кто узнает изображенных на фотографии мужчин, полиция просит связаться по электронной почте erkki.paluoja@politsei.ee или по телефону 5855 4951.
В социальной сети одна женщина рассказала, как она стала свидетельницей данного инцидента.
„Сегодня я увидела, как на улице возле моего дома подожгли эстонский флаг. Я увидела, как он стал загораться с угла, затем я отвернулась. Как-будто в другом мире“, — написала она в Facebook.
Руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Лаура-Лийс Тамм рассказала Delfi, что полиция по горячим следам контактировала с женщиной и работает над выяснением обстоятельств.
„По словам женщины, в субботу она видела, как в Пыхья-Таллинне шла группа людей, они вели себя высокомерно и громко. Один человек из компании поджег маленький эстонский флаг, который он держал в руках“, - продолжила Тамм.
Представитель полиции напомнила, что за оскорбление флага Эстонии как официального символа нашей страны можно привлечь к ответственности.
В Пенитенциарном кодексе указано, что за срыв, разрушение или осквернение эстонского флага, Государственного герба или другого официального символа Эстонской Республики либо иное надругательство над ними, а также надругательство над государственным гимном - наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.
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