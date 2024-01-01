Программа помощи Агентства ООН по делам беженцев в Эстонии провалилась

Год назад Агентство ООН по делам беженцев (Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, UNHCR) запустил программу помощи украинцам, бежавших в Эстонию. Основную роль в оказании помощи возлагали на местные гражданские объединения. Совместно с местными НКО была определена необходимая сумма – девять миллионов долларов – и отобраны проекты. Однако на финансирование проектов было выделено лишь 2,6 миллиона долларов (28% необходимой суммы), при этом большую часть денег направили агентствам ООН: UNHCR почти 1,5 миллиона долларов, IOM (Международной организации по миграции) 750 тысяч долларов и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 20 000 долларов.