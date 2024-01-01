Программа помощи Агентства ООН по делам беженцев в Эстонии провалилась(6)
Некоммерческие организации Эстонии разочаровались в программе помощи ООН украинцам – большинство НКО остались без финансирования, пишет издание Eesti Päevaleht.
Год назад Агентство ООН по делам беженцев (Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, UNHCR) запустил программу помощи украинцам, бежавших в Эстонию. Основную роль в оказании помощи возлагали на местные гражданские объединения. Совместно с местными НКО была определена необходимая сумма – девять миллионов долларов – и отобраны проекты. Однако на финансирование проектов было выделено лишь 2,6 миллиона долларов (28% необходимой суммы), при этом большую часть денег направили агентствам ООН: UNHCR почти 1,5 миллиона долларов, IOM (Международной организации по миграции) 750 тысяч долларов и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 20 000 долларов.