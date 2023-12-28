Безработица в Эстонии растет четырнадцатую неделю подряд

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,1%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,4%.

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале нового года.

Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%, пишет rus.err.

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