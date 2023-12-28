28.12.2023, 12:35
Безработица в Эстонии растет четырнадцатую неделю подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
По состоянию на 24 декабря, на учете в Кассе по безработице стояли 53 058 человек - на 430 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 7,9%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,1%. Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,4%.
По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале нового года.
Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%, пишет rus.err.
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