Началось? В Кохтла-Ярве из-за фейерверка возник пожар

В среду, 27 декабря, в 15.04 в Центр тревоги сообщили, что в Ахтме (район Кохтла-Ярве) на бульваре Тооме горит балкон.

До прибытия пожарных прохожий набросал на очаг огня снег. Спасатели окончательно потушили загоревшиеся пол балкона и утеплительный материал.

Предположительная причина возгорания — использование фейерверка.

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