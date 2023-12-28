28.12.2023, 10:15
Началось? В Кохтла-Ярве из-за фейерверка возник пожар
ФОТО: | Delfi Meedia
В Кохтла-Ярве использование пиротехники едва не закончилось в среду большим пожаром, сообщил Идаский спасательный центр.
В среду, 27 декабря, в 15.04 в Центр тревоги сообщили, что в Ахтме (район Кохтла-Ярве) на бульваре Тооме горит балкон.
До прибытия пожарных прохожий набросал на очаг огня снег. Спасатели окончательно потушили загоревшиеся пол балкона и утеплительный материал.
Предположительная причина возгорания — использование фейерверка.
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