Ансип: нужно сменить председателя Партии реформ. Кредит доверия Кае Каллас растрачен

По словам Андруса Ансипа, в Партии реформ хватает сильных фигур, которые могли бы баллотироваться в председатели: „Вероятно, это смена лидера должна быть сделана рано или поздно. Думаю, что чем раньше, тем лучше“.

„Правление Партии реформ перенесло день планирования стратегии на начало нового года. Сначала этот день был намечен на конец января. Теперь уже с самого начала года планируется обсуждать, что и как изменить. Как изменить суть политики, как изменить способ ее осуществления, как вовлечь больше людей. Это не только политтехнологические вопросы, но и связанные с государственной безопасностью“, - сказал Ансип.

На падение рейтинга Партии реформ Ансип смотрит с грустью: „Как и большинство членов и сторонников Партии реформ, потому что это ненормально, что поддержка составляет всего 15-16-17 процентов. Это не характерно для Партии реформ. Нужны перемены, мы не можем продолжать в том же духе. В экономической или социальной жизни нет никакой гарантии, что за спадом последует подъем. Спад может означать, что в конечном счете всё исчезнет. Предприятие может полностью исчезнуть после спада, и то же самое может произойти с политической партией. Я не думаю, что это произойдет с Партией реформ, потому что у Партии реформ мощные регионы и сильные личности, но необходимо поменять направление“, - сказал Ансип.