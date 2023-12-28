Департамент социального страхования напоминает: с января пособие для многодетных семей уменьшится

В 2023 году пособия для многодетных семей с тремя детьми выплачивались до достижения старшим ребенком возраста 19 лет, после чего ставка пособия постепенно снижалась. С января 2024 года этого больше не будет. Другими словами, когда в семье останется два или один ребенок младше 19 лет, то пособие для многодетной семьи по ставке соответственно 2/3 и 1/3 от общей суммы им выплачиваться не будет.

Руководитель отдела услуг в области семейных пособий Департамента социального страхования Пирет Меэманн говорит, что перерасчет сумм пособий произойдет автоматически и ничего отдельно для этого предпринимать не нужно. „Но мы напоминаем, что все личные данные, включая номер банковского счета, как в самообслуживании, так и в регистре народонаселения, у человека должны быть проверены и верны. В этом случае пособия и компенсации будут перечислены вовремя и на правильный счет“, - добавила Меэманн.

Упомянутые изменения не затронут пособия для родителей-одиночек, а также пособия на первого и второго ребенка, их ставка останется прежней – 80 евро на ребенка. Начиная с третьего ребенка детское пособие останется в размере 100 евро.

Больше информации об изменении семейных пособий – на странице Департамента социального страхования.

В общей сложности детские пособия от Департамента социального страхования получают 163 000 семей, 8600 родителей-одиночек и 23 900 многодетных семей.

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