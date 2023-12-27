С 1 января в Маарду закрывается бесплатная автобусная линия

„Оптимизация затрат помогает городу развивать линию бесплатных школьных автобусов и поддерживать учителей, которые вносят вклад в развитие и успех общества“, - пояснили городские власти.

Мэрия сообщает, что с нового года все учителя и опорные специалисты, работающие в маардуских общеобразовательных школах, детских садах и школах по интересам, смогут ездить на автобусных линиях Маарду - Таллинн - Маарду со скидкой (цена 30-дневного билета на 40% ниже).