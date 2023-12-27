Новости Эстонии
27.12.2023, 22:20

С 1 января в Маарду закрывается бесплатная автобусная линия

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В связи с оптимизацией сети общественного транспорта и на основе анализа эффективности маршрутов бесплатная автобусная линия Маарду Каллавере – Комбинаади – Каллавере будет закрыта с 01.01.2024, сообщает горуправа на своей официальной интернет- страничке.

„Оптимизация затрат помогает городу развивать линию бесплатных школьных автобусов и поддерживать учителей, которые вносят вклад в развитие и успех общества“, - пояснили городские власти.

Мэрия сообщает, что с нового года все учителя и опорные специалисты, работающие в маардуских общеобразовательных школах, детских садах и школах по интересам, смогут ездить на автобусных линиях Маарду - Таллинн - Маарду со скидкой (цена 30-дневного билета на 40% ниже).

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