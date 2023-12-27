Информатор по делу НКО „Слава Украине“ пообщался с эстонской прокуратурой

В минувшую пятницу должны были состоятся судебные слушания по делу сообщившего о нарушениях в некоммерческой организации „Слава Украине“ Александра Чернова, который в Украине предъявили подозрения в торговле оружием. Однако заседание было отложено, поскольку Чернова вызвали в генеральную прокуратуру Украины в связи с деятельностью фонда „Все для победы“, сообщила „Актуальная камера“.

По словам Чернова, с ним также дважды связывались правоохранительные органы Эстонской Республики.

„Просто были вопросы. Однажды меня набрали в мае и второй раз, по-моему, в ноябре“, - сказал Чернов.

По словам госпрокурора Трийну Олев, Государственная прокуратура Эстонии создала совместную с Украиной следственную группу, которая связывается с фигурантами, а также партнерами по делу НКО „Слава Украине“.

„Поскольку мы создали совместную с Украиной следственную группу, цель которой выяснить, были ли пожертвования, собранные НКО „Слава Украине“, использованы в Украине по назначению, а что касается вопроса Чернова, то мы находимся в постоянном контакте с нашими украинскими партнерами“, - сказала Олев.

Недавно Украина передала в Эстонию большой объем важной информации, но эстонска госпрокуратура пока не раскрывает их детали.

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