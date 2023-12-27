Эстонскую авиакомпанию Nordica предложили семи потенциальным покупателям

„Первые материалы были разосланы заинтересованным сторонам перед Рождеством, и мы ожидаем более подробных откликов в первые недели января. Процесс начинает формализоваться“, - сказал ERR вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Салму.

По его словам, в ноябре и декабре проходили встречи с потенциальными покупателями, и к настоящему времени компания Superia, которая выступает консультантом по сделке о продаже Nordica, уже направила предварительную информацию семи потенциальным покупателям.

Если эти компании проявят интерес к покупке, министерство предоставит им дополнительную информацию при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

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