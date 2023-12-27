Новости Эстонии
27.12.2023, 17:59

Эстонскую авиакомпанию Nordica предложили семи потенциальным покупателям

 (1)
Nordica värbab hoogsalt.
Nordica värbab hoogsalt.
ФОТО: Nordic Aviation Group

Министерство климата обратилось к семи потенциальным покупателям эстонского национального авиаперевозчика Nordica, и ожидается, что по крайней мере с одним из них предварительное соглашение будет достигнуто к январю, пишет rus.err.ee.

„Первые материалы были разосланы заинтересованным сторонам перед Рождеством, и мы ожидаем более подробных откликов в первые недели января. Процесс начинает формализоваться“, - сказал ERR вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Салму.

По его словам, в ноябре и декабре проходили встречи с потенциальными покупателями, и к настоящему времени компания Superia, которая выступает консультантом по сделке о продаже Nordica, уже направила предварительную информацию семи потенциальным покупателям.

Если эти компании проявят интерес к покупке, министерство предоставит им дополнительную информацию при условии подписания соглашения о конфиденциальности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии