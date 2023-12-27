Внимание, водители! Скоро изменится порядок парковки у торгового центра Ülemiste

В настоящее время парковка у торгового центра бесплатна 24 часа в сутки, и это привело к тому, что некоторые автомобили стоят на ней целыми днями, а некоторые даже неделями.

„В результате этого людям, приезжающим за покупками, было сложнее найти место для парковки, и теперь эта проблема будет решена“, - заявил руководитель ТЦ Гуйдо Пярнитс и выразил надежду, что пяти часов для посещения торгового центра будет достаточно.

Парковку на территории торгового центра Ülemiste будет организовывать фирма Snabb. После истечения пяти часов бесплатной парковки каждые последующие полчаса нахождения машины на территории ТЦ будут стоить один евро, а парковка на сутки обойдется в 12 евро.

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