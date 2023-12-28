Изменения в трудовом праве в 2024 году: минимальная зарплата, время отдыха и родительский отпуск

С 15 декабря 2021 года работодатели в сфере розничной торговли имеют возможность заключать со своими работниками соглашения о переменной почасовой нагрузке. Это означает, что работники розничной торговли могут на основании письменного соглашения о переменной почасовой нагрузке в дополнение к своему обычному неполному рабочему времени выполнять работу продолжительностью до восьми часов в семидневный период. Это временная поправка к закону, и такие соглашения можно заключать до 14 июня 2024 года. С 15 июня это положение утратит силу. Первоначальные результаты показали, что интерес к соглашению о переменной почасовой нагрузке есть, однако из-за бюрократического характера самого заключения и его реализации, работодатели не смогли широкомасштабно воспользоваться этим соглашением. Поскольку работодатели, использовавшие соглашение о переменной почасовой нагрузке, хотят продолжать использовать его и после 15 июня, но на более мягких условиях, Министерство экономики и коммуникаций просит участников рынка труда высказать свое мнение о том, как следует изменить действующее регулирование соглашения о переменной почасовой нагрузке, или как можно обеспечить достаточную гибкость рабочего времени иным способом, чтобы регулирование рабочего времени и времени отдыха в Законе о трудовом договоре позволяло, с одной стороны, обеспечить большую гибкость рабочего времени, но в то же время учитывало бы интересы обеих сторон трудовых отношений.

Летом Рийгикогу принял поправки к Закону о семье, которые дают однополым парам законное право вступать в брак. В связи с этим с 1 января будут внесены поправки и в Закон о трудовом договоре. Целью поправок к Закону о трудовом договоре является обеспечение равных условий для воспитывающего ребенка супруга родителя и зарегистрированного партнера родителя, а также обеспечение равного отношения ко всем родителями, состоящими в трудовых отношениях при использовании ими права на отпуск, связанного с воспитанием несовершеннолетнего ребенка. Родительский отпуск, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком предназначены для того, чтобы родители могли ухаживать за ребенком или иным образом заботиться о нем. После вступления поправок в силу эти возможности будут доступны родителям как разного, так и одного пола. Например, в законе будет сделано дополнение о том, что у родителя ребенка будет право на получение отцовского отпуска в случае однополого брака, исключением будет женщина у которой есть право на материнский отпуск. Это означает, что отцовский отпуск может быть использован вторым родителем ребенка независимо от пола. Кроме того, в постановлении уточняется, кто имеет право требовать основной отпуск в подходящее время. Теперь право требовать основной отпуск в подходящее время сразу после родительского отпуска будет предоставлено родителю независимо от пола, а во время материнского отпуска — второму родителю независимо от пола, а не только мужчине.