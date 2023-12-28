Изменения в трудовом праве в 2024 году: минимальная зарплата, время отдыха и родительский отпуск(8)
В новом году вступают в силу поправки к Закону о трудовом договоре, а также к связанным с ним законам и постановлениям, которые признают недействительным соглашение о переменной почасовой нагрузке в розничной торговле, обеспечат равное и независимое от пола отношение к родителям при использовании ими права на отпуск, связанного с воспитанием несовершеннолетнего ребенка. Будет также осуществляться надзор за соблюдением требований к рабочему времени и времени отдыха, исходя из новых трактовок, рассказывает на портале Tööelu ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.
На сколько вырастет минимальная зарплата?
В этом году министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан Хендрик Тоомель и руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас подписали договор доброй воли о темпах роста минимальной заработной платы до 2027 года, когда она должна составить 50% от средней заработной платы. Согласно договору доброй воли, повышение минимальной заработной платы будет происходить постепенно, и с 2027 года ее размер будет составлять 50% от средней заработной платы. Осенью этого года социальные партнеры согласовали точный размер минимальной заработной платы на 2024 год. Согласно соглашению, минимальная заработная плата вырастет на 95 евро до 820 евро (минимальная заработная плата в 2023 году — 725 евро). В результате соглашения минимальная заработная плата составит 42% от средней заработной платы, прогнозируемой Банком Эстонии на 2024 год.
Изменения во времени отдыха
Весной Европейский суд принял решение, которое меняет существовавшую до сих пор в Эстонии практику применения требований в отношении рабочего времени и времени отдыха, и может повлиять на предприятия, на которых работники работают по графику. Согласно решению суда, ежедневный период отдыха не является частью еженедельного периода отдыха, а должен предшествовать еженедельному периоду отдыха. Это означает, что работнику не реже одного раза в течение семи дней должен быть обеспечен последовательный как ежедневный (11 часов), так и еженедельный период отдыха (36 часов при суммированном учете рабочего времени и 48 часов при обычном учете рабочего времени): 11 часов + 36 или 48 часов = всего 47 или 59 часов. До настоящего времени требования в отношении рабочего времени и времени отдыха считались выполненными, если работник в течение семи дней получал еженедельное время отдыха продолжительностью 36 или 48 часов без предшествующего ежедневного времени отдыха продолжительностью 11 часов. Инспекция труда считает, что целью изменений является защита здоровья работников. Предоставление работнику достаточного количества свободного от работы времени и соблюдение ограничений рабочего времени и времени отдыха необходимо для предотвращения переутомления, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, снижения риска их возникновения и предотвращения таким образом отсутствия работника на работе по состоянию здоровья. С 1 января 2024 года Инспекция труда при осуществлении надзора в области требований к рабочему времени и времени отдыха начнет работу, исходя из нового толкования.
Соглашение о переменной почасовой нагрузке
С 15 декабря 2021 года работодатели в сфере розничной торговли имеют возможность заключать со своими работниками соглашения о переменной почасовой нагрузке. Это означает, что работники розничной торговли могут на основании письменного соглашения о переменной почасовой нагрузке в дополнение к своему обычному неполному рабочему времени выполнять работу продолжительностью до восьми часов в семидневный период. Это временная поправка к закону, и такие соглашения можно заключать до 14 июня 2024 года. С 15 июня это положение утратит силу. Первоначальные результаты показали, что интерес к соглашению о переменной почасовой нагрузке есть, однако из-за бюрократического характера самого заключения и его реализации, работодатели не смогли широкомасштабно воспользоваться этим соглашением. Поскольку работодатели, использовавшие соглашение о переменной почасовой нагрузке, хотят продолжать использовать его и после 15 июня, но на более мягких условиях, Министерство экономики и коммуникаций просит участников рынка труда высказать свое мнение о том, как следует изменить действующее регулирование соглашения о переменной почасовой нагрузке, или как можно обеспечить достаточную гибкость рабочего времени иным способом, чтобы регулирование рабочего времени и времени отдыха в Законе о трудовом договоре позволяло, с одной стороны, обеспечить большую гибкость рабочего времени, но в то же время учитывало бы интересы обеих сторон трудовых отношений.
Родительский отпуск однополых пар
Летом Рийгикогу принял поправки к Закону о семье, которые дают однополым парам законное право вступать в брак. В связи с этим с 1 января будут внесены поправки и в Закон о трудовом договоре. Целью поправок к Закону о трудовом договоре является обеспечение равных условий для воспитывающего ребенка супруга родителя и зарегистрированного партнера родителя, а также обеспечение равного отношения ко всем родителями, состоящими в трудовых отношениях при использовании ими права на отпуск, связанного с воспитанием несовершеннолетнего ребенка. Родительский отпуск, отцовский отпуск и отпуск по уходу за ребенком предназначены для того, чтобы родители могли ухаживать за ребенком или иным образом заботиться о нем. После вступления поправок в силу эти возможности будут доступны родителям как разного, так и одного пола. Например, в законе будет сделано дополнение о том, что у родителя ребенка будет право на получение отцовского отпуска в случае однополого брака, исключением будет женщина у которой есть право на материнский отпуск. Это означает, что отцовский отпуск может быть использован вторым родителем ребенка независимо от пола. Кроме того, в постановлении уточняется, кто имеет право требовать основной отпуск в подходящее время. Теперь право требовать основной отпуск в подходящее время сразу после родительского отпуска будет предоставлено родителю независимо от пола, а во время материнского отпуска — второму родителю независимо от пола, а не только мужчине.
Прекращается оказание услуги пробной работы
Закон о трудовом договоре не регулирует понятие пробного дня, однако Касса по безработице предлагает возможность пробной работы в сочетании с услугой трудового посредничества. Пробная работа дает соискателю возможность попробовать себя на предлагаемой работе. Для работодателя пробная работа перед подписанием трудового договора даст подтверждение того, что кандидат подходит на предлагаемую работу. Предпосылкой организации такой пробной работы является поиск работодателем работника на вакантное рабочее место через Кассу по безработице. Оказание услуги пробной работы завершится в 2023 году. С 2024 года принимать участие в услуге пробной работы больше нельзя.
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