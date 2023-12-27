ОТ РЕДАКЦИИ | Непродуманная бюджетная политика обещает нам жесткую посадку в 2024 году

8 декабря Рийгикогу наконец-то сумел принять бюджет на 2024 год, 14 декабря президент Алар Карис утвердил его. К бюджетному плану очень много вопросов, особенно к части, касающейся 400-миллионного дефицита, который будет покрываться неизвестно из каких источников. Вероятнее всего, следует ожидать введения дополнительных налогов.

На самом деле дефицит бюджета был еще больше, поэтому население Эстонии в новом году стоклнется с повышением НДС и автомобильным налогом. С стороны нынешней правящей коалиции это очень некрасивый шаг, потому что вместо того, чтобы обложить налогом банки и производителей энергии, правительство вытрясает последние центы из простых людей.

Конец года запомнится странными и неловкими реакциями членов правительства. Во-первых, новый председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна внезапно объявил, что его партия не поддерживает запланированное повышение налогов. В этом случае возникает вопрос, кто же тогда в Eesti 200 подписал в апреле коалиционный договор, где был прописан в том числе и рост налогов. И кто же тогда в сентрябре вел переговоры насчет госбюджета, в котором, кроме новых налогов, зияла 400-милионна дыра, которую в Вихула было решено преподнести жителям Эстонии в качестве „новогоднего подарка“.

Крайне странно повел себя и министр финансов Март Вырклаэв, который сначала дружно шагал в ногу, а потом вдруг сбился и на днях заявил СМИ, что Эстония должна взять кредит для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Однако потом стал отрицать это свое заявление.