ОТ РЕДАКЦИИ | Непродуманная бюджетная политика обещает нам жесткую посадку в 2024 году
Наступающий 2024 год будет намного сложнее, чем ожидает правительство Каи Каллас, внушая населению беспочвенный оптимизм.
8 декабря Рийгикогу наконец-то сумел принять бюджет на 2024 год, 14 декабря президент Алар Карис утвердил его. К бюджетному плану очень много вопросов, особенно к части, касающейся 400-миллионного дефицита, который будет покрываться неизвестно из каких источников. Вероятнее всего, следует ожидать введения дополнительных налогов.
На самом деле дефицит бюджета был еще больше, поэтому население Эстонии в новом году стоклнется с повышением НДС и автомобильным налогом. С стороны нынешней правящей коалиции это очень некрасивый шаг, потому что вместо того, чтобы обложить налогом банки и производителей энергии, правительство вытрясает последние центы из простых людей.
Конец года запомнится странными и неловкими реакциями членов правительства. Во-первых, новый председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна внезапно объявил, что его партия не поддерживает запланированное повышение налогов. В этом случае возникает вопрос, кто же тогда в Eesti 200 подписал в апреле коалиционный договор, где был прописан в том числе и рост налогов. И кто же тогда в сентрябре вел переговоры насчет госбюджета, в котором, кроме новых налогов, зияла 400-милионна дыра, которую в Вихула было решено преподнести жителям Эстонии в качестве „новогоднего подарка“.
Крайне странно повел себя и министр финансов Март Вырклаэв, который сначала дружно шагал в ногу, а потом вдруг сбился и на днях заявил СМИ, что Эстония должна взять кредит для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит. Однако потом стал отрицать это свое заявление.
В действительности ситуация еще хуже, потому что Эстонский Банк опубликовал новый прогноз для эстонской экономики на 2024 год и предупредлил, что спад будет длиннее и глубже, чем предполагалось в текущем году. Поскольку бюджет 2024 года спланирован на основе наиболее ранних и позитивных прогнозов, можно ожидать, что поступление налогов в бюджет в следующем году будет значительно ниже, чем ожидает правительство, и, следовательно, бюджетный дефицит усугубится. Правительству следует найти области, где в следующем году можно сократить расходы, поскольку просто новые кредиты и новые налоги здесь не помогут.
Реформисты всегда старались показать себя хорошими хозяйственниками, проводя осторожную политику. В 2000-е годы они боролись за сбалансированный госбюджет и выступали против кредитов на текущие расходы. Но при Кае Каллас реформисты стали противоположностью самим себе. Им, а так же другим эстонским политикам следует найти обратную дорогу к ответственной и дисциплинированной бюджетной политике, которая ранее принесла успех нашему государству и благодаря которой доходы и расходы находились в строгом балансе. Бюджетная политика не должна основываться на мечтах и ожиданиях, что все как-то образуется само собой, она должна исходить из реалий и возможностей, учитывая и то, что иногда всё вразрез с красивыми планами. Как бы политикам не хотелось обратного.
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