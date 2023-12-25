ГРАФИКИ | Министр финансов хочет взять кредит. Смотрите, какое место в Европе занимает Эстония по госдолгу

В госбюджете на 2025 год имеется дыра в 400 миллионов евро, которую планировали закрыть, повысив налоги. Однако во вторник, 19 декабря, министр финансов Март Вырклаэв сказал, что в ситуации, когда экономика продолжает снижаться, следует отменить запланированное повышение налогов. Предложение министра финансов взять кредит вызвало как положительные, так и отрицательные отклики. В то время, как экономисты банков уже одобрили эту идею, центробанк отнесся к ней настороженно.

Если посмотреть на то, как обстоят дела с кредитами в других странах Европы, то Эстония выделяется не агрессивной, а осторожной кредитной политикой.

Госдолг Эстонии один из самых небольших

По данным Евростата за 2022 год, самый большой государственный долг у Франции — 247 миллиардов евро. На втором месте Германия, долг которой составляет 171 миллиард евро, на третьем — Италия, ее долг 115 миллиардов евро. Четвертое место занимает Норвегия, ее долг почти в два раза меньше — 66 миллиардов евро.

Эстония находится в конце списка задолженности стран по кредитам. По состоянию на 2022 год только шесть стран имели кредиты в размере менее одного миллиарда, в их числе Эстония — 987 миллионов. Меньше, чем Эстония, взяли кредитов Венгрия, Болгария, Литва, Кипр и Мальта. При этом задолженность Мальты составляет всего 2,1 миллиона евро.

Отношение госдолга к ВВП

Если посмотреть на процентный показатель отношения госдолга к ВВП, то среди европейских стран Эстония занимает последнее место, или первое, в зависимости от того, как смотреть. По данным Евростата, в 2022 году кредитная задолженность страны составляла всего 18,5 процента от внутреннего валового продукта, что, бесспорно, является самым низким показателем среди стран Европы.

Первое место занимает Греция, взятые ею кредиты составляют 172 процента от ВВП. В первых строчках таблицы значатся также Италия (141%), Португалия (112%), Франция (111%), Испания (111%) и Бельгия (104%).