Ремонт Balticconnector: трубу сначала заполнят морской водой, затем азотом

Напомним, что газопровод Balticconnector, который начал работать в начале 2020 года, состоит из трех частей: сухопутной части в Эстонии, подводной части на дне Финского залива и сухопутной части в Финляндии. Длина подводной части газопровода от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод позволяет природному газу двигаться в двух направлениях. Труба номинальным диаметром 500 миллиметров при давлении до 80 бар имеет производительность 7,2 миллиона кубометров газа в сутки, или 0,3 миллиона кубометров газа в час. Длина сухопутной части Balticconnector составляет 55 километров от Кийли до Палдиски в Эстонии и 21 километр от Инкоо до Сиунтио в Финляндии.