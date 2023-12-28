Новости Эстонии
28.12.2023, 09:25

Ремонт Balticconnector: трубу сначала заполнят морской водой, затем азотом

 
Место поломки: сделанное финскими властями фото повреждения эстонско-финского газопровода на морском дне
Место поломки: сделанное финскими властями фото повреждения эстонско-финского газопровода на морском дне
ФОТО: FINNISH BORDER GUARD | Scanpix

Первые признаки говорят о том, что в ближайшее время начнутся масштабные работы по восстановлению эстонско-финского газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре из-за якоря гонконгского судна Newnew Polar Bear.

В частности, эстонский энергетический оператор Elering в сотрудничестве с OÜ Skepast&Puhkim завершил предварительную оценку опрессовки магистрального трубопровода Balticconnector, в которой, среди прочего, достаточно точно описаны предстоящие мероприятия. В частности, для уничтожения бактерий будут использованы ультрафиолетовые лампы.

Напомним, что газопровод Balticconnector, который начал работать в начале 2020 года, состоит из трех частей: сухопутной части в Эстонии, подводной части на дне Финского залива и сухопутной части в Финляндии. Длина подводной части газопровода от Палдиски в Эстонии до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод позволяет природному газу двигаться в двух направлениях. Труба номинальным диаметром 500 миллиметров при давлении до 80 бар имеет производительность 7,2 миллиона кубометров газа в сутки, или 0,3 миллиона кубометров газа в час. Длина сухопутной части Balticconnector составляет 55 километров от Кийли до Палдиски в Эстонии и 21 километр от Инкоо до Сиунтио в Финляндии.

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