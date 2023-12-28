28.12.2023, 09:25
Ремонт Balticconnector: трубу сначала заполнят морской водой, затем азотом
ФОТО: | Scanpix
Первые признаки говорят о том, что в ближайшее время начнутся масштабные работы по восстановлению эстонско-финского газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре из-за якоря гонконгского судна Newnew Polar Bear.
В частности, эстонский энергетический оператор Elering в сотрудничестве с OÜ Skepast&Puhkim завершил предварительную оценку опрессовки магистрального трубопровода Balticconnector, в которой, среди прочего, достаточно точно описаны предстоящие мероприятия. В частности, для уничтожения бактерий будут использованы ультрафиолетовые лампы.