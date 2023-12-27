Праздничный кошмар: как новогодние тосты переходят в угрозы и насилие

Например, за десять месяцев 2023 года более чем в 50% случаев агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.

„В период длительных праздников заметно возрастает число случаев бытового насилия. Это касается в том числе Рождества и Нового года, – комментирует руководитель отдела преступлений против личности Нарвского отделения полиции Идаской префектуры Татьяна Пресс. – В эти дни распитие спиртных напитков кажется нормой, однако люди часто злоупотребляют алкоголем, что и приводит к проблемам. Сочетание чрезмерного употребления алкоголя и существующих бытовых проблем приводит к семейному насилию“.

По статистике за этот год наибольшая часть случаев (56%) приходится на конфликт между супругами или сожителями. При этом в группе риска находятся пожилые женщины старше 65 лет, на них приходится 12% случаев домашнего насилия.

В среднем полиция получает 30 сообщений о случаях домашнего насилия в сутки. И более 90% из всех сообщений оказываются в полиции в тот же день, когда был совершен акт насилия.

В период длительных праздников заметно возрастает число случаев бытового насилия. Чаще всего страдают женщины старше 65 лет

В одной из квартир в Тапа первого января был обнаружен труп 54-летнего мужчины со следами насилия. На месте преступления полиция задержала в качестве подозреваемого 58-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

В Рапламаа 31 декабря 51-летний мужчина напал на свою прежнюю 43-летнюю сожительницу и ее 37-летнюю подругу. Позднее, второго января, в Тартумаа задержали 36-летнюю женщину, которая в ходе ссоры избила своего сожителя острым предметом. Мужчине была оказана первая помощь.

В прошлом году 31 декабря столичные полицейские задержали 51-летнюю женщину, которая избила своего 45-летнего сожителя бутылкой. А утром первого января в полицию поступило другое сообщение: на улице Рахумяэ в Таллинне было обнаружено тело 50-летней женщины. Рядом лежал 37-летний мужчина с ножевыми ранениями, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. В качестве подозреваемого на месте задержали 40-летнего пьяного мужчину.

Пресс отмечает, что в большинстве случаев проблемы в семьях были и до праздников. Однако это не исключает появления первичных случаев, при которых надо быть внимательными как предполагаемым жертвам насилия, так и соседям, родственникам и окружающим. Люди не должны оставаться равнодушными к чужим проблемам. Полиция призывает людей серьезно относится к любым предпосылкам домашнего насилия и сразу же звонить по номеру экстренных служб 112. Полиция ни один случай бытового насилия не оставляет без внимания.

„К сожалению, бывает, что и дети становятся жертвами или свидетелями домашнего насилия, – продолжает Пресс. – Чаще всего дети не могут помочь себе сами и молчат о случившемся“. В этом году более чем в 40% случаев домашнего насилия были вовлечены несовершеннолетние дети, которые выступали или в качестве свидетелей семейного насилия – потому что находились в том же помещении, – или в качестве жертв насилия.

Что делать, если вы стали жертвой или свидетелем насилия?

Если у близких людей или друзей возникают малейшие подозрения, то сообщить об этом нужно обязательно или полиции, или по кризисному телефону помощи жертвам.

Если вы оказались в сложной ситуации бытового насилия, в первую очередь найдите безопасное место. Следующий шаг – позвоните по номеру экстренных служб 112 или родственникам, друзьям, которые могут вам помочь.

Чуть более 60% сообщений попадают в полицию через телефон Центра тревоги. Остальную информацию они получают, например, от местных самоуправлений, учебных заведений, во время прямых контактов сотрудников полиции со свидетелями или пострадавшими. Чаще всего (более 65% случаев) пострадавшая сторона сама обращается за помощью. Более чем в 15% случаев сообщение поступает от члена семьи или родственника. Около 10% случаев – от соседей или друзей.

Руководитель отдела преступлений против личности советует по возможности урегулировать все семейные проблемы до праздников, поскольку чаще всего серьезные ссоры развиваются из предыдущих проблем, а длительное пребывание в одном месте и употребление алкоголя могут вызвать эскалацию проблемы.

С января по октябрь полиция зарегистрировала 9000 случаев бытового насилия, что на 5% меньше, чем годом ранее. Уголовное производство начато в 2 800 случаях.

В десяти случаях было зарегистрировано убийство в результате домашнего насилия.

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