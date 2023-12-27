Рождество в эстонском городе: в двух поножовщинах пострадали четыре человека

24 декабря около часа ночи полиция получила сообщение, что в Хаапсалу в многоквартирном доме 48-летняя женщина ударила ножом знакомого ей 23-летнего мужчину, который пострадал и был доставлен в больницу. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой в преступлении.

26 декабря около 23 часов полиция получила сообщение, что в Хаапсалу в многоквартирном доме в ходе возникшего во время совместного употребления алкоголя конфликта 46-летний мужчина ударил ножом 36-летнего мужчину, который тяжело пострадал и был доставлен в больницу. Вдобавок пострадали находившиеся в той же квартире 51-летняя и 36-летняя женщины, которые получили легкие травмы. Полиция задержала 46-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

Оба инцидента расследуют как причинение тяжкого вреда здоровью.

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