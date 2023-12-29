Из России с любовью: для создания семьи и Нарва прекрасна

Ирина жила в Ивангороде, в 2008 году ей было 19 лет. Она переживала грустное событие - потерю близкого человека, ни с кем не хотела говорить, сидела замкнувшись в себе. Но в какой-то момент решила, что быть совсем в одиночестве - это плохо, и решила общаться онлайн. Она зарегистрировалась на сайте Kroxa.net. Эта онлайн-площадка знакомств была популярна среди нарвитян в то время, но ивангородцев на ней почти не было. Случилось это накануне Рождества.

Ирина увидела на сайте анкету молодого человека - Андрея Богданова. „Почему-то поставила ему лайки, у нас завязалась переписка, случился роман по интернету“, - рассказывает Ирина. Андрею был 21 год.

Потом решили встретиться, еще сильнее влюбились друг в друга. Но была загвоздка - визы. „Визы раньше выдавались по определенным правилам, моя виза была на год в Эстонию, а у Андрея была рабочая, и он мог бывать в России только примерно неделю в несколько месяцев, свободного прохода у него не было в Ивангород, а у меня тогда заканчивалась виза в Нарву“.

3-4 месяца влюбленные так промучились. И Андрей сделал предложение руки и сердца Ире. Примерно полгода с этого момента они собирали и оформляли документы, часть которых нужно было получить через российское консульство. Когда все нужные бумаги собрали, им разрешили расписаться. С 2009 года Ира Богданова - официальная жена гражданина Эстонии. Теперь она счастлива здесь, у нее двое детей, успешный бизнес в бьюти-сфере - салон красоты „Мурашки“. И конечно, под Рождество они вспоминают историю своего знакомства.

Ирина еще долго продолжала работать в Ивангороде, но во время первого декрета поняла, что хочет полностью связать свою жизнь с Нарвой. Она начала думать, чем заниматься в Эстонии. У нее был временный вид на жительство, поэтому, по словам Иры, никто не торопился брать ее на работу. Так она придумала свой бизнес, чтобы была возможность трудиться и зарабатывать в Нарве. Сначала работала дома, потом в различных салонах города, затем смогла открыть свой собственный салон красоты.