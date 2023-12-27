КНР, Трамп и Украина? Что повлияет на экономику в 2024 году

Охлаждение экономики Китая достойно пристального внимания экспертов в 2024 году. Ведь вторая по объему экономика мира оказывает огромное влияние на глобальное развитие. „Это (развитие экономики Китая. - Ред.) важно как с точки зрения глобального роста, так и для определения динамики развития экономики азиатского региона“, - объясняет Слейтер.

В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста на 2,9 %, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - на 3 %. Вместе с тем прогнозы учитывают отличия по регионам. Например, МВФ ожидает гораздо более сильного роста экономики в США, чем в Китае или Европе.

Слейтер ожидает, что в следующем году глобальный экономический рост будет значительно „слабее“, и не исключает технической рецессии. Предположительно, рост мирового ВВП в 2024 году не будет сильно отличаться от уровня 2023 года, но многие наблюдатели прогнозируют его замедление. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что в следующем году глобальный экономический рост составит 2,7 %, что немного ниже уровня 2023 года в 2,9 %.

Как полагают некоторые эксперты, последствия ужесточения денежно-кредитной политики начнут ощущаться лишь в 2024 году, поскольку в 2023 году они не оказали того влияния, на которое многие рассчитывали. „Глобальная экономика ослабла не так сильно, как мы могли бы предположить, учитывая все те потрясения, которые мы наблюдали, - указывает в беседе с DW Адам Слейтер, ведущий экономист компании Oxford Economics. - Но мы полагаем, что некоторые проявления этого - вопрос времени“.

События последних нескольких лет - пандемия коронавируса и война России против Украины - существенно повлияли на развитие мировой экономики. Цены на нефть подскочили, выросла инфляция, цепочки поставок были нарушены. И хотя рост инфляции в странах с развитой экономикой сегодня значительно замедлился, процентные ставки остаются высокими. Определенно сказать, когда они опустятся, нельзя. Центробанки не торопятся с этим шагом.

„Си задумывается о своем политическом наследии, и одна вещь из тех, которые он хотел бы сделать, - это вставить последний кусочек в паззл“, - рассуждает он.

И все же один вопрос вызывает беспокойство у эксперта, и это Тайвань . Хотя недавняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена и свидетельствует о некоторой оттепели в отношениях между их странами, перспектива китайского вторжения на Тайвань является серьезной угрозой для мировой экономики, полагает Рейнш.

Рейнш признает наличие серьезных экономических проблем в Китае, однако предсказания о крахе китайской экономики он считает „перегибом“. „У КНР есть несколько очень сильных направлений для экспорта, начиная с аккумуляторов для электромобилей и вплоть до целого ряда категорий потребительской электроники и минералов, - перечисляет он. - Я хочу сказать, что у китайцев есть такие сферы экономики, где они высоко конкурентны на мировом уровне, и это не изменится“.

Со своей стороны Уильям Рейнш из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) смотрит на перспективы экономики Китая с оптимизмом. „Одной из интересных характеристик экономик, контролируемых государством, является возможность откладывать последствия ошибок“, - указывает он в интервью DW. - Банкам скажут: „Кредитуйте этот сектор“. Если они (власти КНР . - Ред.) захотят послать сигнал, они скажут компаниям, что им нельзя разоряться, или компаниям скажут, что нужно разориться. Как бы то ни было, все решает правительство“.

С ним согласен Сушант Сингх из индийского Центра политических исследований. По его оценке, вопрос о том, „оживет или утонет“ китайская экономика, будет ключевым для 2024 года. Ранее в текущем году Всемирный банк предупредил, что экономическое „недомогание“ Китая окажет сильное влияние на всю Восточную Азию, традиционно являющуюся одним из двигателей мировой экономики.

От этой войны напрямую зависят „три вещи: продовольствие, удобрения и топливо“, говорит Сушант Сингх. На протяжении последних двух лет конфликт в Украине оказывает серьезное воздействие на мировые рынки энергоносителей и продовольствия, причем больше всего страдают беднейшие слои населения, уточняет эксперт. „Если каким-то образом эта ситуация стабилизируется или разрешится, от этого выиграет большое количество людей на Глобальном Юге“, - добавляет он.

Год важных выборов в ряде стран мира

По масштабам участия в выборах наступающий год является рекордным. Ведь на избирательные участки придут более 4 млрд человек по всему миру. Кроме прочего, важные выборы пройдут в Индии, Бразилии, Пакистане, Индонезии, Турции, Мексике, Бангладеш и, возможно, в Великобритании.

При этом решающее значение, судя по всему, будет иметь исход президентских выборов в США. На данный момент экс-президент страны Дональд Трамп опережает в опросах действующего главу государства Джо Байдена. Так что в ноябре следующего года он вполне может быть избран на президентский пост во второй раз.

Вспоминая о торговой войне, которую Трамп развязал против Китая во время своего первого президентского срока, эксперты опасаются, что повторное избрание республиканца может иметь серьезные последствия для мировой экономики. „Это (избрание Трампа. - Ред.) стало бы огромным потрясением, потому что он уже сейчас говорит о трансграничных тарифах и других довольно шокирующих вещах, - аргументирует Уильям Рейнш. - Можно с уверенностью сказать, что в мире последует на это бурная реакция, или, по крайней мере, что реакция последует“.

В случае победы на выборах Дональд Трамп вступит в должность только в 2025 году.

Существуют и другие факторы и возможные события, за которыми лидеры в сфере бизнеса и экономики будут следить в 2024 году. В частности, речь идет о переходе к „зеленой“ экономике во многих отраслях и быстрых темпах развития искусственного интеллекта.

Между тем, как показали пандемия коронавируса и война в Украине, зачастую именно неожиданные вещи оказывают наибольшее влияние на экономику. „Больше всего меня беспокоят „черные лебеди“, то есть события, которые невозможно предсказать и которые приводят к катаклизмам“, - резюмирует Уильям Рейнш.

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