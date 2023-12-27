Таллинн упростил процесс освобождения от платы за место в детском саду

По словам вице-мэра Андрея Канте, в столице освобождение от оплаты места в детском саду начиная со второго ребенка действует уже около двух лет. „Для получения освобождения от платы за место по-прежнему необходимо представить заявление, но мы сделали порядок подачи ходатайства и получения пособия более удобным для семей и гибким. Прежнее требование о том, чтобы представляющий заявление родитель жил по одному адресу с ребенком, вызывало разногласия. Поскольку это освобождение от оплаты, а не выделение денежной суммы одному или другому родителю, нет существенной разницы, кто из родителей подает ходатайство и получает освобождение от оплаты“, - пояснил Канте.

Для получения освобождения от платы за место в детском саду для второго и последующих детей необходимо, чтобы и ребенок, и родитель числились жителями Таллинна в регистре народонаселения непрерывно на протяжении текущего года и на 31 декабря предшествующего года.

Если ранее родитель должен был ежегодно предоставлять заявление для освобождения от оплаты места в детском саду (также при ожидании места), а также в комбинированной группе и компенсирующей группе, для второго и последующих детей, то с января достаточно подать заявление один раз до поступления ребенка в школу или до срока, указанного внешкольной консультационной группой.

На тех же условиях оказывается поддержка и тем детям, которые посещают частный детский сад, если двое или более детей используют услугу дошкольных учреждений.

Подробнее о льготах в детских садах Таллинна здесь .

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