Экономика
27.12.2023, 10:55

ОБЗОР | Кто предлагает лучшую цену? Сравните, какой пакет электроэнергии стоит сейчас выбрать

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Биржевой пакет или фиксированная цена?
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Какой пакет электроэнергии самый выгодный? Портал võrdle.ee отмечает плюсы и минусы разных электропакетов. Сравнивая различные пакеты, имейте в виду, что выбор зависит от ваших потребностей, напоминает издание Delfi Ärileht.

В широком плане цена электроэнергии зависит от погоды и политической ситуации как в стране, так и в мире. Именно из-за этих факторов, как сказала руководитель портала Võrdle.ee Биргит Йыгева, трудно спрогнозировать, какими будут цены в будущем.

„Но мы вспомнить о том, какой была ситуация год назад и какова она сейчас. Это стоит сделать уже хотя бы потому, что в мае 2024 года правительство планируется отказаться от универсальной услуги“, - сказала она. На что же следует обращать внимание, выбирая пакета электроэнергии?

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