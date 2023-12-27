ОБЗОР | Кто предлагает лучшую цену? Сравните, какой пакет электроэнергии стоит сейчас выбрать

В широком плане цена электроэнергии зависит от погоды и политической ситуации как в стране, так и в мире. Именно из-за этих факторов, как сказала руководитель портала Võrdle.ee Биргит Йыгева, трудно спрогнозировать, какими будут цены в будущем.

„Но мы вспомнить о том, какой была ситуация год назад и какова она сейчас. Это стоит сделать уже хотя бы потому, что в мае 2024 года правительство планируется отказаться от универсальной услуги“, - сказала она. На что же следует обращать внимание, выбирая пакета электроэнергии?