27.12.2023, 10:55
ОБЗОР | Кто предлагает лучшую цену? Сравните, какой пакет электроэнергии стоит сейчас выбрать(14)
Биржевой пакет или фиксированная цена?
ФОТО: | Delfi Meedia
Какой пакет электроэнергии самый выгодный? Портал võrdle.ee отмечает плюсы и минусы разных электропакетов. Сравнивая различные пакеты, имейте в виду, что выбор зависит от ваших потребностей, напоминает издание Delfi Ärileht.
В широком плане цена электроэнергии зависит от погоды и политической ситуации как в стране, так и в мире. Именно из-за этих факторов, как сказала руководитель портала Võrdle.ee Биргит Йыгева, трудно спрогнозировать, какими будут цены в будущем.