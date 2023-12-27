Учительница о забастовках: Министерство думает, что мы не пойдем на этот шаг? Мы хотим быть услышанными

У локсаских школьников с родным русским языком, как и у их сверстников по всей стране, забот прибавится. Ученикам третьих и четвертых классов придется осваивать предметы на эстонском языке. Двигатель образовательной реформы ведется на фоне острой нехватки учителей и споров о зарплате. После получение диплома в школах остаются единицы. Одна из них - учительница искусства Локсаской гимназии Анна Стужина.

„Вообще я планировала, конечно, быть художником. Но так получилось, что меня пригласили в школу заменить учителя, который ушел в декрет. В итоге я осталась преподавать в школе“, - рассказала она в итоговом выпуске „Актуальной камеры“.

Чем ближе переход на эстонский язык обучения, тем тревожнее становятся новости о нехватке тех, кто будет воплощать реформу в жизнь. Уже к следующей осени учителя, преподающие в так называемых „русских школах“ на эстонском языке, должны владеть им на уровне С1. Особенно остро проблема стоит в Ида-Вирумаа: там в этом году стартовала кампания по привлечению педагогов в регион. На Северо-Востоке в сфере образования требуется больше сотни учителей, владеющих эстонским языком. Но парадокс: педагогические факультеты вузов заполнены людьми, желающими нести знания детям. Только в школе они не задерживаются. Причина не только в стрессовой обстановке, но и низкой зарплате, повышать которую власти не стремятся.

„Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы не знаем, как сделать по-другому, чтобы нас услышали. (кроме забастовки - ред.) У государства есть понимание, что учитель - этот тот человек, у которого есть некая миссия, поэтому он не бросит своих учеников. Возможно, в министерстве думают, что мы не пойдем на этот шаг. Но что делать, если нас не слышат?“, - задала риторический вопрос Стужина.

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