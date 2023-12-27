Последние рейтинги года: поддержка Партии реформ находится на самом низком уровне за последние пять лет

В конце года процент поддержки политических партий стабилизировался. Isamaa продолжает оставаться на лидирующей позиции, опережая EKRE, идущую на втором месте, на 5,9 %. Партия реформ, занявшая третье место, отстает от EKRE на 3,6 %. Поддержка Партии реформ также находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.