Последние рейтинги года: поддержка Партии реформ находится на самом низком уровне за последние пять лет(24)
В сотрудничестве НКО Институт общественных исследований и исследовательской компании Norstat Eesti AS каждую неделю исследуются партийные предпочтения населения. По последним данным, 26,3% граждан, имеющих право на участие в выборах, поддерживают Isamaa, 20,4% - Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) и 16,8% - Партию реформ.
Последние совокупные результаты отражают период опроса с 27 ноября по 22 декабря, всего был опрошен 4001 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
В конце года процент поддержки политических партий стабилизировался. Isamaa продолжает оставаться на лидирующей позиции, опережая EKRE, идущую на втором месте, на 5,9 %. Партия реформ, занявшая третье место, отстает от EKRE на 3,6 %. Поддержка Партии реформ также находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15,2%), Социал-демокретическая партия (10,7%) и Eesti 200 (6,1%).
Коалиционные партии поддерживают 33,6% респондентов, а оппозиционные - 61,9%.
Поддержка партий 1.12.2023 -22.12.2023
Возможное распределение мест а Рийгикогу на 22.12.2023
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