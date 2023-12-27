В январе увеличится необлагаемый налогом доход пенсионеров, весной ожидается индексация пенсий

Пенсионер Виктор сетует на то, что в этом году правительство молчит о том, какая пенсия ждет его в следующем году.

„Никто нам ничего не сказал, я не прочитал ни в одной газете, чтобы было написано, какая пенсия будет, сколько будет. Ничего не написано“, - высказал негодование пенсионер.

По его словам, „цены на все растут как грибы после дождя“. Коммунальные платежи, питание, лекарства - эти основные расходы за текущий год особенно сильно выросли. Поэтому пенсионерам приходится несладко.

„У жены пенсия 700 евро, у меня - почти 700 евро. На две пенсии еще как-то можно прожить, а если на одну, то туговато, конечно“, - сказал Виктор.

Изменения в выплатах пенсий произойдут уже с 1 января 2024 года. Вырастет уровень не облагаемого подоходным налогом дохода пенсионеров. Он увеличится с 704 до 776 евро. Это, конечно, неплохое подспорье, особенно для работающих пенсионеров.

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