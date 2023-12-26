Глава PowerUP Energy Technologies: в будущем перебои в электроснабжении участятся, государство должно прийти людям на помощь

Очевидно, что в будущем будет все больше перебоев с электричеством. Виной тому не только штормы, но и агрессивная электрификация. С одной стороны, это вызвано постоянно растущим спросом на электромобили. По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), за первые шесть месяцев 2023 года в Эстонии было продано на 79% больше электромашин, чем годом ранее. Кроме того, исходя из Климатического пакета ЕС, ожидается, что в ближайшем будущем продажи увеличатся.

С другой стороны, в домах становится все больше электроприборов. Подстанции и линии электропередач не справляются с такой нагрузкой, тем более что электричество зачастую потребляется в одно и то же время. Социальная структура нашего общества не способствует эффективному распределению потребления, будь то зарядка электромобилей или работающие на полную мощность кондиционеры.

Все это приведет к еще большему количеству перебоев электричества в будущем, даже если подстанции и линии будут модернизированы в соответствии с современными стандартами.

Если нет быстрого и хорошего решения по восстановлению и улучшению сети, то государство должно прийти на помощь предпринимателям и частным потребителям, чтобы при любом раскладе была обеспечена бесперебойная подача электроэнергии. В этом случае следует ввести меры поддержки, которые позволили бы сделать решения для резервного энергоснабжения более доступными для людей, проживающих в критических районах, и расположенных там компаний.

К сожалению, в наиболее уязвимом положении находятся жители сельской местности. Они не только вынуждены мириться с неработающими морозильниками и испорченными продуктами, но и у них периодически пропадает мобильная связь. Если повезет, на помощь придет сеть какого-нибудь другого оператора, но если в телефоне разряжена батарея, толку не будет. Возникает вопрос: кто должен обеспечивать доступность жизненно важных услуг во время перебоев в электроснабжении, если не государство?

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