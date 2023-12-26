Водитель грузовика с цистерной не справился с управлением, ушел в занос и вылетел на встречку, задев легковушку

Около 16.30 во вторник в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 172-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

„По предварительным данным, столкнулись грузовик, перевозящий топливо и легковой автомобиль. Грузовик остался на дороге, из него вытекло топливо, легковой автомобиль вылетел в кювет“, - сообщила дежурный пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

„К счастью, в результате аварии никто не пострадал“, - добавила она.

Позже от полиции поступила информация, что 27-летний мужчина, управлявший грузовиком Renault, из-за скользкой дороги не справился с управлением, попал в боковой занос и вылетел на встречную полосу. Водитель „Ситроена“, двигавшегося навстречу, съехал с дороги, чтобы избежать столкновения. Кабина грузовика и прицеп столкнулись, в результате чего цистерна была повреждена и возникла течь. Спасатели остановили утечку.

Водители были трезвы и имели действующие водительские права.

Полиция подчеркивает, что прогноз погоды на ближайшие несколько дней обещает, что погодные условия останутся сложными, а дороги могут быть скользкими. Необходимо быть осторожными и выбирать стиль вождения и скорость, соответствующую дорожным и погодным условиям.

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