Пропавший в субботу мужчина до сих пор не найден. У реки обнаружена его одежда

В отделении полиции Курессааре порталу Delfi в среду сообщили, что за последние дни были проверены различные адреса в городе Курессааре и в других районах острова, но поиски пока результатов не дали.

„Сегодня поиски продолжились в районе реки Пыдусте. В них участвовали пара десятков человек, включая полицейских и волонтеров. Поблизости от реки Пыдусте волонтеры нашли мужскую одежду — свитер, джемпер, рубашку. К сожалению, сам мужчина не найден. Завтра мы расширим зону поисков, прежде всего именно поблизости от реки Пыдусте, пройдем те территории, которые оставались ранее без внимания“, - сообщили в полиции.

По данным SA Kadunud , Оливер покинул свой дом в районе больницы Курессааре около 20:00 в субботу, 23 декабря, но домой не вернулся. В последний раз Оливера видели вечером 23 декабря, когда он шел по улице Хейна в Курессааре в сторону реки Пыдусте.

На берегу реки Пыдусте за больницей Курессааре под снегом полиция нашла принадлежавшие мужчине теннисные туфли и шапку.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его возможном местонахождении сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.