В праздничные дни полиция больше всего занималась случаями домашнего насилия

„Праздники были напряженными для полиции, как и в предыдущие годы. К счастью, в этом году не было крупных инцидентов. Больше всего было сообщений о бытовом насилии“, – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны Андрес Тийк ERR.

По словам Тийка, по сравнению с предыдущими годами количество сообщений о домашнем насилии несколько возросло. „Если в прошлом году их было около 40 в день, то в этом году 23 декабря – 55, 24 декабря – 60, а 25 декабря – 52“, – сказал Тийк.

Тийк отметил, что в случаях семейного насилия одна из сторон почти всегда находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Тийка, во многих случаях жертвами домашнего насилия становились дети.

Также полиция в выходные отстранила от дорожного движения 68 пьяных водителей. „Это число несколько меньше, чем в прошлом году, но все равно вызывает тревогу“, – сказал полицейский.

Также произошло пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что меньше, чем в прошлом году.