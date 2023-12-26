ВИДЕО |„В России правительство важнее семьи“. Поддерживающий Путина отец выгнал дочь из дома, и она сбежала в Эстонию
Представьте себе ситуацию, когда отец выгоняет вас из дома за то, что вы не поддерживаете Владимира Путина. Это не редкость в России, и отчасти из-за этого многие оппоненты Путина покинули страну. Delfi TV посетил двоих из них в центре размещения просителей убежища в Вао.
Деятельность Центра Вао в последние годы мало освещался в СМИ, но, несмотря на это, там все еще ведется большая работа. В нем размещаются люди из многих уголков мира, таких как Афганистан, Азербайджан, Турция и Россия.
Последние из размещенных согласились поговорить перед камерой о том, какие ужасы творятся с противниками Путина в России и почему у них нет другого выхода, кроме как бежать из страны. При этом и Марина, и Анастасия счастливы находиться в Эстонии и надеются здесь остаться.
Время покажет, получат ли женщины международную защиту и если да, то когда. Пока же они находятся в центре Вао, где мы познакомились с их жизнью и поинтересовались организацией работы центра. „Если кто-то говорит, что в Эстонии плохо, я отвечаю, что здесь все отлично! Мы мирно существуем вместе, и это самое главное“, - говорит бежавшая из России Анастасия.
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