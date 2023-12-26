ВИДЕО |„В России правительство важнее семьи“. Поддерживающий Путина отец выгнал дочь из дома, и она сбежала в Эстонию

Деятельность Центра Вао в последние годы мало освещался в СМИ, но, несмотря на это, там все еще ведется большая работа. В нем размещаются люди из многих уголков мира, таких как Афганистан, Азербайджан, Турция и Россия.

Последние из размещенных согласились поговорить перед камерой о том, какие ужасы творятся с противниками Путина в России и почему у них нет другого выхода, кроме как бежать из страны. При этом и Марина, и Анастасия счастливы находиться в Эстонии и надеются здесь остаться.

Время покажет, получат ли женщины междун ародную защиту и если да, то когда. Пока же они находятся в центре Вао, где мы познакомились с их жизнью и поинтересовались организацией работы центра. „Если кто-то говорит, что в Эстонии плохо, я отвечаю, что здесь все отлично! Мы мирно существуем вместе, и это самое главное“, - говорит бежавшая из России Анастасия.

Смотрите полную историю на Delfi TV: