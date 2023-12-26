Водителю, вздумавшему порезвиться на автомобиле на ледяной горке, от каско будет мало пользы
Помимо привычных вмятин и съездов с дороги, зимние погодные условия привлекли внимание страховщика к автовладельцам, которые проверяют на прочность себя и свой автомобиль на ледяной горке или ледовой трассе.
По словам руководителя отдела транспортных убытков Seesam Расмуса Парве, зимние ДТП связаны прежде всего с низкой температурой воздуха и дорожного покрытия, осадками и возникающим в их взаимодействии гололедом. Значительно удлинившийся тормозной путь влечет за собой наезды, вмятины, а также съезды с дороги.
„В среднем один зимний съезд с проезжей части обходится в 5000 евро. Нередки и несчастные случаи, ущерб от которых превышает 10 000 евро. С прошлой зимы вспоминается несколько инцидентов, когда ущерб превысил 30 000 евро на происшествие. В последнем случае имела место полная гибель новых автомобилей“, – приводит примеры размера зимнего транспортного ущерба страховщик.
Однако по карману бьют не только съезды с дороги в результате ДТП, но и осознанное решение покинуть проезжую часть и отправиться на поиски приключений.
Автопомощь может потребоваться и при запуске двигателя, и при спасении запершей себя в автомобиле собаки
Статистика автопомощи Seesam говорит о склонности эстонцев испытывать возможности новых внедорожников на песчаных карьерах или в иных дорожных условиях, которые значительно сложнее привычных. Пушистый снег маняще действует и на владельцев небольших автомобилей. „Если летом люди выезжают со спутницами для выражения сильных чувств прямо на пляжный песок, не учитывая связанные с песком сложные дорожные условия, или вовсе пытаются колесить в морских волнах, то зимой у водителей возникают легкомысленные идеи при виде ледяных горок, заснеженных лесов и замерзших водоемов“, – говорит Парве, перечисляя места, где людям нравится проверять на прочность свой автомобиль.
Первый снег действительно может вызывать разные замечательные мысли, но все же лучше, по словам страховщика, если они так и останутся лишь мыслями. Если при выезде с официальной дороги в такой форме происходит авария, то за возможные последствия несет ответственность сам водитель, и надеяться на помощь страхования каско не стоит.
Из глубокого снега, конечно, вызволит автопомощь, но, к несчастью, порезвившемуся на неофициальной дороге автовладельцу придется оплатить это достойное развлечение из своего кармана.
В зимний период в автопомощь ежедневно поступают десятки обращений как по телефону, так и через приложение. Хотя любителей скатиться с горки на автомобиле хватает каждой зимой, рейтинг вызовов через приложение в это время года возглавляют традиционные просьбы помочь с запуском двигателя, застревание в снегу на официальных дорогах, поломки, связанные с аккумулятором, а также просьбы прислать буксир из-за различных ДТП или непредвиденных технических неисправностей.
„Люди смело обращаются к нам и в неловких для многих ситуациях, когда посреди активного городского движения у автомобиля внезапно заканчивается топливо, водитель заправляется не тем топливом, на выходе из магазина с пакетами ключи от автомобиля оказываются в багажнике или же когда оставшаяся в машине собака нечаянно нажимает кнопку блокировки дверей“, – рассказал о возможных причинах вызова Парве.
Поскольку зима еще только набирает силу, да и снега будет больше, проверьте, подготовились ли вы к зиме и знаете ли правила безопасности при зимней езде:
Осмотрите дворники. Если надо, поменяйте их, чтобы они сохраняли поле обзора чистым в темное время суток.
Для безопасного движения недостаточно очистить от снега лобовое стекло. Чистить следует все стекла, крышу и фары. Оставшийся на крыше снег ежегодно вызывает аварии, когда ветер сносит его на лобовое стекло движущегося позади автомобиля или на стекло перед самим водителем при торможении.
Выбирайте подходящую скорость, чтобы в экстренном случае успеть затормозить.
Замените летнюю жидкость стеклоомывателя.
Если автомобиль дизельный, убедитесь, чтобы с приходом холодов в баке было зимнее топливо.
Следите, чтобы топливный бак всегда оставался скорее полным, чем пустым.
При минусовых температурах аккумуляторы электромобилей садятся быстрее, из-за чего расстояние, которое может преодолеть ваш автомобиль, короче, чем в летние месяцы.