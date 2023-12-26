Водителю, вздумавшему порезвиться на автомобиле на ледяной горке, от каско будет мало пользы

По словам руководителя отдела транспортных убытков Seesam Расмуса Парве, зимние ДТП связаны прежде всего с низкой температурой воздуха и дорожного покрытия, осадками и возникающим в их взаимодействии гололедом. Значительно удлинившийся тормозной путь влечет за собой наезды, вмятины, а также съезды с дороги.

„В среднем один зимний съезд с проезжей части обходится в 5000 евро. Нередки и несчастные случаи, ущерб от которых превышает 10 000 евро. С прошлой зимы вспоминается несколько инцидентов, когда ущерб превысил 30 000 евро на происшествие. В последнем случае имела место полная гибель новых автомобилей“, – приводит примеры размера зимнего транспортного ущерба страховщик.

Однако по карману бьют не только съезды с дороги в результате ДТП, но и осознанное решение покинуть проезжую часть и отправиться на поиски приключений.

Автопомощь может потребоваться и при запуске двигателя, и при спасении запершей себя в автомобиле собаки

Статистика автопомощи Seesam говорит о склонности эстонцев испытывать возможности новых внедорожников на песчаных карьерах или в иных дорожных условиях, которые значительно сложнее привычных. Пушистый снег маняще действует и на владельцев небольших автомобилей. „Если летом люди выезжают со спутницами для выражения сильных чувств прямо на пляжный песок, не учитывая связанные с песком сложные дорожные условия, или вовсе пытаются колесить в морских волнах, то зимой у водителей возникают легкомысленные идеи при виде ледяных горок, заснеженных лесов и замерзших водоемов“, – говорит Парве, перечисляя места, где людям нравится проверять на прочность свой автомобиль.

Первый снег действительно может вызывать разные замечательные мысли, но все же лучше, по словам страховщика, если они так и останутся лишь мыслями. Если при выезде с официальной дороги в такой форме происходит авария, то за возможные последствия несет ответственность сам водитель, и надеяться на помощь страхования каско не стоит.