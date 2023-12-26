Жертва воров: „Это ужасно, когда твой дом взломали“

На прошлой неделе сигнал тревоги, извещающий о взломе, поступил из одного частного дома в Таллинне. Отреагировавший на сигнал патруль G4S сообщил, что калитка заперта и открыть ее ключом невозможно: мешает посторонний металлический предмет. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что кто-то пытался взломать калитку, но открыть ее не удалось.

„Благодаря быстрым действиям удалось предотвратить кражу со взломом, но людям сейчас, несомненно, стоит быть очень осторожными. Мы советуем внимательно следить, кто заходит в подъезд вместе с вами, и закрывать дверь на замок, даже находясь дома. Владельцам частных домов непременно стоит убрать со двора все вещи“, – порекомендовал руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла и подчеркнул, что недавно охранную систему G4S заказала клиентка, которая, придя домой, обнаружила, что кто-то пытался проникнуть в ее жилище.

„Сначала я ничего не заметила, но когда подняла руло на кухне, увидела, что окно открыто и сломано“, – рассказала жительница Таллинна Кайа.

„К счастью, ничего не украли, потому что у нас двойные окна и между окнами – система блокировки. Но проставку все-таки сломали“, – добавила она.

Почему вор ушел – неясно, но он пытался сломать и другие окна.

„Конечно же, после этого было страшно, потом еще долго не отпускало неприятное чувство, что вдруг они вернутся. Первым делом я позвонила мужу и своему отцу. Моя ошибка в том, что я не вызвала полицию и мой отец починил окна“, – объяснила Кайа.

„Зачастую люди боятся кражи со взломом из-за каких-то ценных вещей, но в действительности мы видим, что в случае кражи эмоциональный ущерб превышает материальный. Вещи можно заменить, а чувство, что дома безопасно, может никогда не вернуться, если к вам домой кто-то наведался“, – добавил Пярьяла.

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