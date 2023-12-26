Генеральный директор автопроката авто об автомобильном налоге: людей нужно подталкивать к изменению модели поведения(11)
Целью налога на автомобили является снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и побуждение людей принимать более экологически безопасные решения. Андрус Валма, генеральный директор компании Mobire, которая занимается прокатом машин с полным спектром услуг, отметил, что, хотя изменения, связанные с налогами, не радуют как потребителей, так и поставщиков услуг, это все же необходимый шаг.
По словам Андруса Валма, генерального директора Mobire, налог на автомобили — это государственный инструмент, побуждающий людей переоценивать свои нынешние модели поведения. „Для людей автомобиль – это прежде всего предмет повседневного пользования. Но если посмотреть статистику, мы обычно не выбираем машину исходя из своих потребностей. Показательно, что жители Эстонии покупают у своих южных соседей автомобили почти в два раза дороже. Мне не хочется верить в то, что у нас другие ожидания от автомобиля как предмета потребления, чем у латышей, и речь идет скорее о том, чтобы быть в чем-то лучше наших соотечественников“, - заявил Валма.
Налог на автомобиль — хороший способ заставить людей задуматься при покупке автомобиля, нужна ли им самая мощная и большая машина или они действительно могут обойтись автомобилем поменьше. Кроме того, налог на автомобиль определенно заставляет задуматься, нужен ли семье еще один автомобиль или же эти поездки можно решить на общественном транспорте или арендовав автомобиль на короткий период времени.
„К сожалению, наша человеческая природа такова, что нам нужен толчок, чтобы произошли большие изменения. Когда несколько десятилетий назад курение в помещении было запрещено, это вызвало сильное сопротивление как со стороны развлекательных компаний, так и со стороны людей, особенно, конечно, курильщиков. Однако мы быстро привыкли к переменам и сегодня даже не могли себе представить, если бы ситуация была иной“, — отметил Валма, продемонстрировав, что налог на автомобили необходим для формирования моделей поведения людей.
Валма признал, что налог на автомобили сильнее влияет на жителей сельской местности, поскольку на окраинах ездит значительно больше старых автомобилей. Даже при покупке новых автомобилей в этих районах отдают предпочтение автомобилям с двигателем внутреннего сгорания, так как в отдаленных районах использование электромобилей существенно затруднено из-за отсутствия зарядной инфраструктуры. Однако он считает, что эту ситуацию нужно решать, например, с помощью субсидий, а не различий в применении налога на автомобили. В противном случае цель сделать автопарк Эстонии более экологичным с помощью налога на автомобили отошла бы на второй план.
Изменения в мышлении потребителей
Если вы посмотрите на мировые тенденции, то увидите, что во все большем количестве крупных городов правила движутся в сторону меньшего количества автомобилей в городах, особенно в центре города. Все больше людей ориентируются на развитие удобной сети общественного транспорта в черте города. „В этом плане, конечно, в Эстонии нам следует предпринимать более быстрые шаги, потому что нынешняя ситуация, по крайней мере в Таллинне, не дает людям надежды на то, что общественный транспорт сможет заменить автомобиль“, - сказал Валма
Аналогичным образом, все большую популярность приобретают различные услуги по аренде и каршерингу. Хотя среди старшего поколения больше тех, кто чувствует необходимость иметь автомобиль, среди молодого поколения тенденции изменились.
„Многие молодые люди не видят необходимости покупать автомобиль, они с удовольствием пользуются общественным транспортом, передвигаются на электросамокатах и велосипедах. При необходимости используется услуга каршеринга или арендуется автомобиль на тот период, когда он больше нужен“, - отметил Валма меняющиеся тенденции на авторынке. Он добавил, что различные прогнозы предсказывают, что к концу десятилетия доля личных автомобилей в США упадет как минимум на 80%.
Валма признался, что он не наивен и предполагает, что из-за налога на автомобили люди не поспешат отказаться от машин. Исследования, проведенные как в Эстонии, так и в других странах, показывают, что наличие автомобиля по-прежнему важно для потребителей, и большинство людей не планируют заменять автомобиль другими видами транспорта. Однако благодаря подталкиванию перемены уже начались, а типы транспортных средств, которыми пользуются люди, и способы их использования смещаются от традиционных моделей владения активами к моделям с более гибким доступом.
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