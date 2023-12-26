Генеральный директор автопроката авто об автомобильном налоге: людей нужно подталкивать к изменению модели поведения

По словам Андруса Валма, генерального директора Mobire, налог на автомобили — это государственный инструмент, побуждающий людей переоценивать свои нынешние модели поведения. „Для людей автомобиль – это прежде всего предмет повседневного пользования. Но если посмотреть статистику, мы обычно не выбираем машину исходя из своих потребностей. Показательно, что жители Эстонии покупают у своих южных соседей автомобили почти в два раза дороже. Мне не хочется верить в то, что у нас другие ожидания от автомобиля как предмета потребления, чем у латышей, и речь идет скорее о том, чтобы быть в чем-то лучше наших соотечественников“, - заявил Валма.

Налог на автомобиль — хороший способ заставить людей задуматься при покупке автомобиля, нужна ли им самая мощная и большая машина или они действительно могут обойтись автомобилем поменьше. Кроме того, налог на автомобиль определенно заставляет задуматься, нужен ли семье еще один автомобиль или же эти поездки можно решить на общественном транспорте или арендовав автомобиль на короткий период времени.

„К сожалению, наша человеческая природа такова, что нам нужен толчок, чтобы произошли большие изменения. Когда несколько десятилетий назад курение в помещении было запрещено, это вызвало сильное сопротивление как со стороны развлекательных компаний, так и со стороны людей, особенно, конечно, курильщиков. Однако мы быстро привыкли к переменам и сегодня даже не могли себе представить, если бы ситуация была иной“, — отметил Валма, продемонстрировав, что налог на автомобили необходим для формирования моделей поведения людей.