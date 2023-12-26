Будьте начеку! Пожары именно по этой причине лишили жизни 19 человек
Только в этом году в результате вызванных курением пожаров погибло 19 человек. При курении в помещении в холодное время года люди совершают фатальные ошибки, которые вполне можно предотвратить.
Неосторожное курение является наиболее распространенной причиной пожаров в жилых домах. По данным Спасательного департамента, в прошлом году в результате вызванных курением пожаров погибли рекордные 23 человека, причем месяцем с наибольшим количеством смертей стал именно декабрь.
Как снизить смертность от пожаров
Убедитесь в том, что окурок потух
Наиболее часто случаи гибели людей в пожарах из-за курения происходят из-за неосторожного обращения с окурками. Риск возникновения пожара особенно высок, если после курения окурок продолжает тлеть. Нередко причиной пожара является брошенный с верхних балконов окурок, недостаточно потушенный окурок или неправильно подобранная пепельница. Прежде чем выбрасывать окурок в мусор также следует убедиться, что он полностью потушен.
Не курите, если вы устали или пьяны
Связанным с неосторожным курением пожарам часто предшествуют употребление алкоголя и общее безразличие к пожарной безопасности. Курение в состоянии усталости либо под воздействием алкоголя или наркотиков увеличивает риск возникновения пожара, поскольку внимание человека рассеивается. Многие пожары начинались из-за курения в постели или на диване, когда находящийся в удобной позе уставший человек терял бдительность, и в итоге возникший из-за тлеющей сигареты пожар становился причиной еще одной смерти.
Не курите в помещениях
Риск возгорания особенно велик в холодную погоду, когда в помещениях тепло, а в результате использования отопительных систем воздух в них сухой. Для курения подходит уличная территория, не расположенная непосредственно возле окон и дверей, на которой нет легковоспламеняющихся материалов. Если в многоквартирном доме нет специального места для курения, придется выбрать место, где вы своей привычкой не будете причинять вреда окружающим.
Проверьте дымовой датчик
В 2022 году при пожарах в жилых домах погибло 48 человек, и только в 23% жилищ имелся работающий дымовой детектор. Дымовой датчик защитит вас и ваших соседей от пожара. Убедитесь, что ваш датчик находится в рабочем состоянии и при необходимости замените батарейки.
Откажитесь от курения
Все эти закончившиеся смертями пожары можно было предотвратить, бросив курить. Это, несомненно, лучшее, что курильщик может сделать для собственного здоровья и здоровья окружающих. При горении сигареты образуются тысячи опасных токсичных соединений, которые при вдыхании представляют большой риск для здоровья человека. Сигарета тлеет при температуре 400-900°С, и при контакте с легковоспламеняющимися материалами может легко вызвать пожар.
Бросить курить навсегда – лучшее решение, но, если нет возможности отказаться от курения со дня, можно хотя бы выбрать альтернативное табачное изделие, которое не горит. Например, в устройстве с нагреваемым табаком горения не происходит, что снижает риск возникновения пожара по неосторожности.
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