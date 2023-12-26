Будьте начеку! Пожары именно по этой причине лишили жизни 19 человек

Неосторожное курение является наиболее распространенной причиной пожаров в жилых домах. По данным Спасательного департамента, в прошлом году в результате вызванных курением пожаров погибли рекордные 23 человека, причем месяцем с наибольшим количеством смертей стал именно декабрь.

Как снизить смертность от пожаров

Убедитесь в том, что окурок потух

Наиболее часто случаи гибели людей в пожарах из-за курения происходят из-за неосторожного обращения с окурками. Риск возникновения пожара особенно высок, если после курения окурок продолжает тлеть. Нередко причиной пожара является брошенный с верхних балконов окурок, недостаточно потушенный окурок или неправильно подобранная пепельница. Прежде чем выбрасывать окурок в мусор также следует убедиться, что он полностью потушен.

Не курите, если вы устали или пьяны

Связанным с неосторожным курением пожарам часто предшествуют употребление алкоголя и общее безразличие к пожарной безопасности. Курение в состоянии усталости либо под воздействием алкоголя или наркотиков увеличивает риск возникновения пожара, поскольку внимание человека рассеивается. Многие пожары начинались из-за курения в постели или на диване, когда находящийся в удобной позе уставший человек терял бдительность, и в итоге возникший из-за тлеющей сигареты пожар становился причиной еще одной смерти.

Не курите в помещениях

Риск возгорания особенно велик в холодную погоду, когда в помещениях тепло, а в результате использования отопительных систем воздух в них сухой. Для курения подходит уличная территория, не расположенная непосредственно возле окон и дверей, на которой нет легковоспламеняющихся материалов. Если в многоквартирном доме нет специального места для курения, придется выбрать место, где вы своей привычкой не будете причинять вреда окружающим.

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